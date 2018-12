16:32 Uhr

Freie Fahrt durch den Tunnel von König Ludwig

Die Bahnunterführung an der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen ist wieder frei befahrbar.

Das Betonbauwerk löst erst jetzt eine Konstruktion aus bayerisch-königlicher Zeit ab. Wie wichtig die Unterführung ist, zeigen die Folgen der Bautätigkeit.

Von Pitt Schurian

Nicht nur Kraftfahrer und Radler können sich freuen. Die Verkehrsverbindung zwischen dem Stadtgebiet Bobingen und seinem Gewerbegebiet Ost sowie mit der Stadt Königsbrunn und deren B-17-Ausfahrt Nord ist nach zehnmonatiger Unterbrechung wieder besser. Die Bahnunterführung an der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen ist frei befahrbar. Das wird auch Bewohnern und Beschäftigten im Umfeld einige Erleichterung bringen.

Damit ersparen sich viele weite Umwege durch die Stadt und über die Nordost- beziehungsweise Südostspange von Bobingen. Und die Bahnhofstraße könnte dadurch wieder etwas entlastet werden.

An der Hans-Sachs-Straße ist noch Baustelle

Die Bauarbeiten an der Bahnunterführung in der Hans-Sachs-Straße dauern jedoch noch an. Die Stadt Bobingen teilte auf Anfrage mit, nach ihrem Kenntnisstand – basierend auf Angaben der Deutschen Bahn – soll diese Verbindung zumindest für Fußgänger und Radfahrer noch in diesem Jahr wieder nutzbar werden (wir berichteten). Und ein weiterer Hinweis kommt aus dem Rathaus: Der neue Belag an der Bischof-Ulrich-Straße stellt nach Kenntnis der Stadt bereits die oberste Verschleißschicht dar. Das bedeutet, dass eine Abschlussarbeit an der Fahrbahn im neuen Jahr nicht mehr nötig wäre.

Die Arbeiten an den beiden Unterführungen des Bahndamms hatten Mitte Februar begonnen. Weitere Unterführungen sollen folgen. Für 2019 hat die DB eine Erneuerung des Durchlasses zwischen Oberottmarshausen und Wehringen angekündigt, was ebenfalls eine längere Unterbrechung der Straße nötig machen dürfte.

Handwerker und Handel mussten leiden

In Bobingen haben die langen Bauarbeiten an der Bischof-Ulrich-Straße nicht nur Fahrten von und nach Königsbrunn unterbrochen. Eine starke Einschränkung stellten sie auch für Betriebe und deren Mitarbeiter im Gewerbegebiet östlich der Bahnlinie dar. Handwerksbetriebe hatten längere Wege zu ihren Kunden in der Stadt, umgekehrt wurden die Wege zu Einkaufszielen und Firmen westlich des Schienenstrangs länger. Starke Auswirkungen registrierten auch Geschäftstreibende am Wendelinsmarkt in Bobingen. Sie sprachen schon im Sommer über spürbare Einbrüche vor allem bei Mittagsverpflegung und Brotzeitkauf. Aber auch weniger Laufkundschaft sei vorbeigekommen, hieß es seither. Das soll nun wieder besser werden.

Die Erneuerungen der Bahnunterführung an der stark genutzten Bischof-Ulrich-Straße waren freilich äußerst dringlich und schon seit 2013 geplant. Notdürftig waren damals Vorkehrungen gegen herabfallendes Ziegelmaterial getroffen worden.

Der marode Zustand der Unterführung war dem Zahn der Zeit geschuldet. Sie war nämlich schon älter als der erste königlich-bayerische Eisenbahnfahrplan für die Strecke zwischen Augsburg und dem Allgäu. Zur Vorbereitung des damals ganz jungen Schienenverkehrs war der Bahndamm in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. 1846 wurde die mithilfe von Backsteinen eingebaute Unterführung fertig, und am 1. September 1847 fuhr die erste Dampflok von Augsburg über Bobingen und Buchloe Richtung Kaufbeuren.

Die erste Dampflok löste eine Baulawine aus

Das war nur zwölf Jahre nachdem ein erstes Züglein auf sechs Kilometern Gleis zwischen Nürnberg und Fürth ein Zeitalter der Eisenbahn einläutete. Die private „Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft“ hatte am 7. Dezember 1835 den Personenverkehr per Dampfkraft aufgenommen. König Ludwig I. hatte daraufhin das Schienennetz mit hohem Tempo ausbauen lassen. Musterbaupläne für Bahnhofsgebäude und Häuschen von Streckenposten beschleunigten das Verfahren. Der Bahnhof Bobingen ist noch heute ein Zeugnis dieser Architektur.

Die Unterführung an der Bischof-Ulrich Straße sicherte damals eine alte Wegeverbindung zwischen Bobingen und den Feldern nordöstlich der Stadt sowie den Fluren beim heutigen Königsbrunn. Das zeigen alte Landkarten aus früherer Zeit. Bebaut war die Fläche östlich der Bahn damals noch gar nicht.

Lichter, doch die Fahrspur ist nicht breiter

Die neue Unterführung ist ein modernes Betonbauwerk. Der Durchlass ist nun deutlich breiter und besser einsehbar. Statt 4,30 Meter ist er nun 7,30 Meter breit.

Dies ist dem neuen Geh- und Radweg zu verdanken. Es muss sich noch zeigen, wie Autofahrer darauf reagieren werden. Ortsunkundige könnten verleitet sein, trotz Beschilderung die Engstelle der Fahrbahn zu übersehen. Denn entgegen der lichten Breite wurde die eigentliche Straße nicht breiter. Hier muss man weiterhin auf Gegenverkehr achten.

Interessant wird auch sein, ob Radfahrer den kurzen Geh- und Radweg nutzen werden. Das war gestern noch nicht immer der Fall. Erst einmal gelten viele Blicke den hellen Flächen des neuen Sichtbetons und der Weite der Unterführung, für die eine Beleuchtung baulich vorbereitet aber ebenso wie einige Markierungen noch nicht angebracht ist. Rund 2,6 Millionen Euro hatte die Bahn dazu vorab an Geld bereitgestellt.

