Freie Fahrt für den Straßenbau?

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn soll baldmöglichst runderneuert werden. Die Abschaffung der Ausbaubeiträge erleichtert der Stadt dabei sogar die Arbeit.

Die Landesregierung schafft die Straßenausbaubeiträge ab. Zwei Bürgermeister aus dem südlichen Landkreis freuen sich darüber.

Von Elli Höchstädter, Veronika Lintner und Adrian Bauer

Die umstrittenen Straßenausbaubeiträge sollen rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft werden. Das hat die Bayerische Staatsregierung bekannt gegeben. Den Bürgermeistern Franz Feigl aus Königsbrunn und Simon Schropp aus Untermeitingen hilft die Neuregelung bei schwierigen Bauprojekten. Doch für den Vorsitzenden des Kreisverbands Augsburg im Bayerischen Gemeindetag und Meitinger Bürgermeister Michael Higl ist das kein Grund zum Jubeln.

Higl ist überzeugt, dass fast jeder Bürgermeister, der bereits einmal eine Straße ausgebaut und abgerechnet hat, mit der neuen Regelung ein Problem hat. „Die Bürger werden sich ungerecht behandelt fühlen“, ist Higl überzeugt. Er hat in den vergangenen zehn Jahren rund 900 Bescheide verschickt. Wenn die Betroffenen murrten, argumentierte er, dass diese Zahlungen fast jeden einmal treffen werden.

Doch nun kommt es anders. Laut dem Gesetzentwurf sollen alle Straßenausbaubeiträge, die von den Kommunen bis zum 31. Dezember 2017 durch Bescheid festgesetzt wurden, nach altem Recht erhoben werden. Nach dem 1. Januar 2018 verschickte Bescheide müssen dagegen aufgehoben, sprich von den Anliegern nicht bezahlt werden.

Für Meitingens Bürgermeister Higl liegt der Teufel im Detail

Higl erklärt: „Eigentlich ist das nur eine Umverteilung. Das Geld kommt jetzt einfach anonymer rein. Aber irgendjemand zahlt es immer, auch wenn es einmal über die Grund- oder Einkommensteuer laufen sollte.“ Er sieht aber noch ein ganz anderes Problem auf die Rathauschefs zukommen. „Die Anlieger werden jetzt verstärkt kommen und erklären, dass die Straße vor ihrem Haus gemacht werden muss.“ Bislang hielten sich Betroffene eher zurück, weil sie wussten, dass sie für den Ausbau der Straße mitbezahlen müssen.

Auch wenn die Regelung mit dem Stichtag auf den ersten Blick einfach aussieht, schätzt Higl die Lage anders ein. In der Übergangsphase wird der Teufel im Detail stecken, ist er sich sicher. Aus seiner Sicht gibt es noch einen Schwung von Detailfragen zu klären.

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl freut sich dagegen erst einmal, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Denn bei der Erneuerung des Stadtzentrums stellen die Sanierung und Neugestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zentrale Aspekte dar. Die Finanzierung war seit Jahren ein Streitpunkt: Die Anlieger der zentralen Verkehrsachse alleine wollte man nicht belasten. Es wurde überlegt, wiederkehrende Beiträge einzuführen. Zudem hätte man die Bauschritte mühsam aufgliedern müssen. Denn gestalterische Elemente muss die Kommune bezahlen, reine Sanierungskosten wären auf die Bürger umgelegt worden.

All dies fällt nun weg. Finanziell sei die Sanierung zu stemmen und die weggefallenen Schritte erleichtern der Verwaltung die Arbeit, sagt Feigl. Auf den Baubeginn werde sich das aber kaum auswirken. Derzeit werden die Planer gesucht. Deren Arbeit könnte dann bis Ende des Jahres getan sein. Dann aber für 2019 noch eine Baufirma zu finden, die die Sanierung zügig durchziehen kann, dürfte nach Einschätzung des Bürgermeisters angesichts der Baukonjunktur kaum möglich sein. So wird es wohl dabei bleiben, dass 2020 die ersten Bagger rollen. Für das aktuelle Bauvorhaben ist also gesorgt. Wie die Finanzierung künftig aussehen soll, auf diese Frage erhofft sich Feigl aber noch Antworten von der Staatsregierung.

Untermeitingens Bürgermeister Schropp rechnet mit einer finanziellen Entlastung der Bürger

Keine Probleme mit dem Stichtag gibt es in Königsbrunn und Untermeitingen. Die größte Stadt im Landkreis Augsburg hat bislang keine beitragspflichtigen Sanierungen gebraucht. In der Lechfeldgemeinde Untermeitingen gebe es keine Härtefälle, die rund um den Stichtag beschlossen wurden, sagt Bürgermeister Schropp. Er spricht von einer positiven Nachricht aus München. Vor allem für das Straßenbauprojekt in der Nebenerwerbssiedlung, das unter den Anwohnern bisher umstritten war, sieht er nun eine glimpfliche Lösung. Zwischen Sudeten- und Schlesierstraße hatten Anwohner über Jahrzehnte hinweg neue Wege privat erschlossen. Die Gemeinde plant nun den Bau von drei öffentlichen Stichstraßen im Gebiet, doch einige Bürger wollen dafür kein Stück ihres Grunds abtreten.

Dabei spielt eine mögliche Beteiligung an den Straßenbaukosten eine wichtige Rolle. Durch die Abschaffung der Straßenbaubeiträge rechnet Schropp für die Bewohner der Siedlung mit einer „deutlichen finanziellen Entlastung“ in Höhe einer „hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Summe“ – falls denn die öffentliche Erschließung erfolgt. Laut Schropp müssten sich die Anwohner dann nur an den Kosten der Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten beteiligen.

Wenn die Abschaffung der Ausbaubeiträge vom Landtag beschlossen ist, werde er die Bürger über das weitere Vorgehen informieren, kündigt Schropp an: „Auch mit denjenigen, die in der Nebenerwerbssiedlung noch nicht Grund abgetreten haben, können wir dann ganz andere Gespräche führen.“

