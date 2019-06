21.06.2019

Freie Plätze in der Volkshochschule

Kochen, Kanu und Bienenprodukte

Die Volkshochschule hat bei einigen Veranstaltungen in Königsbrunn noch freie Plätze. Im aktuellen Angebot sind folgende Termine:

l Männer an den Herd: Kochkurs für Herren, Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters am Mittwoch, 26. Juni, von 18 bis 21.30 Uhr in der Mittelschule Süd mit Annette Hllawatsch.

l Seekajak am Ammersee: für Anfänger und Familien am Sonntag, 30. Juni, von 9 bis 12 Uhr mit Michael Becking. Das Seekajakfahren erfreut sich im Fünf-Seenland einer immer größeren Beliebtheit. Erlernt werden in einer Kleingruppe Schritt für Schritt auf unterhaltsame Art die richtige Paddeltechnik und der Umgang mit einem Seekajak.

l Gesundheit und Wellness aus dem Bienenstock: am Montag, 1. Juli von 18 bis 21 Uhr in der Via-Claudia-Realschule mit Katja Wonhas. Bienenprodukte erleben derzeit eine Renaissance im Bereich Wellness, Nahrungsergänzung und Hausapotheke. Es wird eine Tinktur zubereitet sowie eine Pflegecreme hergestellt.

l Green Kitchen – voll verführerisch: am Mittwoch, 10. Juli von 18 bis 21.30 Uhr in der Mittelschule Süd mit Annette Hlawatsch. Köstliche Rezepte mit Zutaten aus Garten und Natur. Vollwertige Menüs für jeden Anlass, ob klassisch oder raffiniert.

l Kanu-Wanderfahrt: für Anfänger und Familien – Amper I am Samstag, 3. August, von 9 bis 15.30 Uhr mit Michael Becking. Die Amper ist ein teilweise flotter, doch überwiegend ruhiger Wanderfluss, der bestens für Familien und Anfänger geeignet ist. Los geht es in Stegen.

zu den Kursen bei der Vhs Königsbrunn im Kulturbüro unter Tel. 08231/606-260 oder im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de

Themen Folgen