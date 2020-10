vor 36 Min.

Freie Wähler: Großprojekte in Königsbrunn verzögern sich

Weil die Stadt Königsbrunn wegen Corona weniger Geld einnimmt, rechnen die Freien Wähler damit, dass sich Projekte verzögern. Wie sie darauf reagieren wollen.

Fraktionsvorsitzender Helmut Schuler gab seinen Bericht zu den Tätigkeiten der Fraktion im Stadtrat ab. Zu Beginn führte er an, dass sich vieles durch Corona verändert und das Arbeiten in vielen Belangen auch erschwert habe. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Stadtverwaltung gestalte sich somit leider auch aufwendiger.

Die wichtigen Projekte für Königsbrunn, wie Straßenbahn, Schulsanierungen, Umgestaltung der Bürgemeister-Wohlfarth-Straße oder die Zentrumsplanung, würden sich voraussichtlich verschieben und müssten wegen der wegbrechenden Steuereinnahmen teilweise auch neu betrachtet werden, sagte Schuler weiter. „Der Handlungsspielraum wird enger und die Ausgaben für Hygienekonzepte, Digitalisierung und wichtige Vorkehrungen nehmen zu. Die Kommunalpolitik wird sicher nicht einfacher“, lautete sein abschließendes Fazit.

Königsbrunner Freie Wähler ehren langjährige Mitglieder

Die Hauptversammlung der Königsbrunner Freien Wähler begann traditionell mit den Glückwünschen des Ortsverbandes für langjährige Mitgliedschaften durch den Vorsitzenden Jürgen Haumann. Geehrt wurden in diesem Jahr Walter Schabert (20 Jahre), Erna Beutelrock, Sieglinde Mayr, Werner Mayr, Ilka Richter, Erich Richter, Helma Schabert, Michael Welsch (jeweils 25 Jahre), Erwin Ebenhoch, Anneliese Streubel (jeweils 35 Jahre) und Heinz Streubel (45 Jahre).

In seinem Jahresbericht zeigte sich der Vorsitzende mit der Entwicklung des Ortsverbands sehr zufrieden. So konnten die FW im zurückliegenden Jahr einen Mitgliederzuwachs von zwölf Prozent verzeichnen. Ein Wert, der sehr positiv stimme, da dies zeige, dass man durchaus noch Menschen für Kommunalpolitik erreichen und auch begeistern könne, sagte Haumann.

Einige der geplanten Aktionen und Veranstaltungen hätte man leider absagen müssen. So fiel sowohl die Besichtigung der FCA-Arena im Rahmen des Ferienprogramms als auch das Gipfeltreffen sowie das traditionelle Herbstfest der aktuellen Situation und der außerordentlichen Lage zum Opfer, sagte Haumann abschließend.

Königsbrunner bestätigen den Ortsvorsitzenden Jürgen Haumann im Amt

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Jürgen Haumann von den Mitgliedern erneut einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Als seine Vertreter wurden Helmut Schuler (2. Vorsitzender) und Werner Mayr (3 .Vorsitzender) von der Versammlung gewählt. Klaus Hämmer wurde in seinem Amt als Kassenwart einstimmig bestätigt und wird auch die nächsten zwei Jahre die finanziellen Aufgaben des Ortsverbandes leiten. In den Vorstand neu gewählt wurde Nicole Daferner als Schriftführerin. Sie trat 2019 den Freien Wählern bei und möchte sich auch in Zukunft stark für die FW und ihre Heimatstadt Königsbrunn engagieren.

Neuer Jugendvertreter ist Robert Gebauer, als Beisitzer wurden Wanja Gürtler, Felix Metz, Joachim Unfried, Michael Welsch, Manfred Großhardt, Helmut Wiedemann und Alexandra Stegemann berufen. In den weiteren Ämtern bestätigt wurden Ralf Herrmann (stellvertretender Schriftführer), Hildegard Fröhlich (stellvertretende Kassenwartin) und Irene Tarasenko sowie Walter Lill als Kassenprüfer. (AZ)

