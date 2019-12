vor 25 Min.

Freie Wähler formieren sich in Mickhausen

Neue Vereinigung will auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen. Mitte Dezember gibt es einen Info-Abend

Von Christian Kruppe

In der Vergangenheit war die Kommunalwahl in Mickhausen überschaubar. Seit Anfang Dezember gibt es die „Freien Wähler Gemeinde Mickhausen“. Dieser Name wurde bewusst so gewählt, wie der Vorsitzende Mirko Kujath erklärt: „Wir wollen damit verdeutlichen, dass wir nicht nur für den Hauptort stehen, sondern auch für die Ortsteile da sein wollen.“

Die Ziele sind klar und einfach: „Wir wollen was verändern. Es war in der Vergangenheit nicht alles schlecht, aber wir sehen genug Verbesserungspotenzial“, so Kujath. „Bei vielen Themen herrscht Unzufriedenheit“, ergänzt er und nennt die Bauplatzsituation und den Kindergarten als Beispiele. Jedes der bislang elf Mitglieder hat Ideen, die es nun zu prüfen gilt. „Wir sind alles motivierte Neulinge“, so Kujath, der seit zwölf Jahren in Mickhausen lebt. Er plant, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen. „Wir wollen eine umfassende und echte Alternative bieten“, so Kujath. Dazu wollen die FW noch mehr Bürger mit ins Boot holen. So gibt es am Dienstag, 17. Dezember, einen Infoabend im Schützenheim. Ab 19.30 Uhr können sich Interessierte informieren – und mitmachen. „Unsere Wahlliste steht noch nicht. Vielleicht finden noch weitere Bürger aus Mickhausen, Grimoldsried, Münster, Kelchsried oder Rielhofen Gefallen an unseren Ideen und wollen sich mit uns engagieren“, so Kujath. Im neuen Jahr ist noch ein zweiter Termin geplant, der an einem Wochenende stattfinden soll. „Wir wollen damit auch Frauen die Gelegenheit geben, teilzuhaben. Das ist sonst mit Abendterminen unter der Woche gerade für Mütter nicht immer einfach“, erklärt der Vorsitzende die Idee.

