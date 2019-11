vor 59 Min.

Freie Wähler schicken Helmut Schuler ins Rennen

Der Bauingenieur möchte Königsbrunner Bürgermeister werden. Welche Ziele sich die Gruppierung setzt und wie die Stadtratsliste aufgebaut ist.

Mit Helmut Schuler als Bürgermeisterkandidaten und einer 30-köpfigen Kandidatenliste für den Stadtrat stellen sich die Freien Wähler Königsbrunn für die Kommunalwahl im kommenden Jahr auf. Für die Wahl hat man sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Ortsvorsitzender Jürgen Haumann erklärte gleich zu Beginn, dass man sich bei der Zusammenstellung der Liste Kriterien auferlegt habe. So wollte man bewährte Kräfte erhalten, neue Kandidaten aufnehmen und gleichzeitig die Frauenquote anheben. Dass man hierbei nun aus dem Vollen schöpfen und alle Vorhaben umsetzen konnte, sei auch dem deutlichen Mitgliederzuwachs geschuldet, den der Ortsverband in den vergangenen zwei Jahren verzeichnen konnte, sagte der Vorsitzende weiter.

Helmut Schuler will mit beruflicher Kompetenz Königsbrunns Bauprojekte voranbringen

Für die Wahl des Bürgermeisters schicken die Freien Wähler stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtratsfraktion Helmut Schuler ins Rennen, der ohne Gegenstimme von der Versammlung nominiert wurde. Der Diplom-Bauingenieur und Ur-Königsbrunner ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und viel vor. So benötige es für die vielen (Bau-) Projekte der kommenden Jahre dringend Erfahrung und Kompetenz, um diese großen Aufgaben schnell und effizient umzusetzen. Ziel sei es, dass künftige Entscheidungen viel zügiger, ohne endlose Diskussionen und die überbordende Gutachterflut im Rat entschieden werden. Die Prioritäten müsse man so setzen, dass für alle Bürger wichtige und erkennbare Verbesserungen erreicht und die Attraktivität der Stadt spürbar und für alle sichtbar gesteigert werden können, sagte Schuler weiter.

Die Bedeutung der Stadt Königsbrunn als größte Kommune im Landkreis müsse zudem bei allen Verhandlungen mit dem Landkreis und dem Land Bayern viel stärker betont werden, um bei allen Themen und Entscheidungen eine deutlich günstigere Verhandlungsposition mit besseren Ergebnissen zu erzielen. Als Beispiel nannte er hierbei die teuren AVV-Tarife, die Einrichtung einer eigenen Polizeistation sowie der geforderte Neubau einer FOS/BOS in Königsbrunn. Aber auch alle Planungs- und Sanierungsmaßnahmen hätten mit einem Bauingenieur als Bürgermeister die erforderliche Fachkompetenz.

Eine Herzensangelegenheit sei für ihn die Wertschätzung des Ehrenamtes. Hier sollte seiner Ansicht nach ein Ehrenamt-Beauftragter für die notwendige Unterstützung und oftmals fehlende Koordination sorgen. Auch das Freizeitangebot bedarf einer Verbesserung, gerade auch die Generation 50+ sei ihm hier ein großes Anliegen. So sind der Senioren-Aktiv-Park sowie weitere Einrichtungen für die älter werdende Bevölkerung klare Forderungen des FW-Kandidaten. Es gelte für die Rentengeneration und junge Familien gleichermaßen die dringende Forderung nach bezahlbarem Wohnraum umzusetzen.

Freie Wähler Königsbrunn wollen mindestens acht Sitze erreichen

Die Stadtratsliste der Freien Wähler führt Helmut Schuler als Bürgermeisterkandidat an. Der Ortsvorsitzende Jürgen Haumann erhielt den Listenplatz zwei, gefolgt von den Stadträten Jürgen Göttle, Jürgen Raab und Hildegard Fröhlich. Für den aussichtsreichen Listenplatz 6 konnten die Freien Wähler Tanja Kuschill, Inhaberin der „Tanzgalerie Kuschill“, gewinnen, die ebenso wie Muzaffer Sahinoglu (Platz 7) zum ersten Mal für den Königsbrunner Rat kandidiert. Michael Welsch, Robert Gebauer und lexandra Stegemann komplettieren das erste Drittel der Kandidatenliste.

Einigkeit und Zuversicht herrschte auch beim selbst auferlegten Wahlziel. Mindestens zwei Sitze mehr, also insgesamt „8+“, sollen es am Ende des Wahltages werden. Die Freien Wähler in Königsbrunn seien ein Garant für machbaren Fortschritt, aber auch für Bodenständigkeit und Heimatpflege. So werde man stets versuchen, Zukunftsvisionen und die notwendigen Kosten in der Waage zu halten. (AZ)

Die Kandidatenliste der Freien Wähler 1. Helmut Schuler, 2. Jürgen Haumann, 3. Jürgen Göttle, 4. Jürgen Raab, 5. Hildegard Fröhlich, 6. Tanja Kuschill, 7. Muzaffer Sahinoglu, 8. Michael Welsch, 9. Robert Gebauer, 10. Alexandra Stegemann, 11. Thomas Hiermayer, 12. Sandra Sandner, 13. Walter Lill, 14. Oliver Stan, 15. Nicole Daferner, 16. Michael Rau, 17. Peter Lenz, 18. Werner Mayr, 19. Felix Metz, 20. Helmut Wiedenmann, 21. Angelika Hertle, 22. Ralf Herrmann, 23. Manfred Großhardt, 24. Klaus Hämmer, 25. Andreas Raab, 26. Wanja Gürtler, 27. Stefan Magg, 28. Kai Sommer, 29. Erich Richter, 30. Ludwig Fröhlich

