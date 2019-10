09.10.2019

Freikarten für Wein und Kabarett

Patrizia Moresco in der Singoldhalle

In seiner Reihe „Kabarett und Wein“ präsentiert Veranstalter Gernot Albes am 9. und 10. Oktober um 19.30 Uhr in der Singoldhalle das Programm „Lach mich“ von Patrizia Moresco. Im Eintrittspreis von 26 Euro sind wie immer diverse Weine, Wasser und Brot enthalten. Für die heutige Mittwochsvorstellung haben wir fünfmal zwei Freikarten verlost. Gewonnen haben:

l Heinz Kutschker, Königsbrunn

l Friedegard Keller, Großaitingen

l Bernadette Adamietz, Obermeitingen

l Christian Lasch, Königsbrunn

l Helga Bohner, Klosterlechfeld

Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Wir wünschen gute Unterhaltung. (SZ)

gibt es auch im Rathaus (Kulturbüro) und in der Buchhandlung Di Santo, Hochstraße 5b.

