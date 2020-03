vor 38 Min.

Freikarten für das Kabarett-Trio

Wir verlosen Karten für die Veranstaltung in der Stadthalle Schwabmünchen

Unter dem Titel „Nix für unguat!“ gehen Herr und Frau Braun und Geisterfahrer Silvano Tuiach, die „Augschburger Kabarett-Ikonen“ gemeinsam aufs Ganze. Ob Gender-Wahnsinn oder Roboter-Hoffnung, kein Zeitgeist-Thema wird ausgelassen.

Das Trio ist am Samstag, 28. März, ab 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle Schwabmünchen.

Für die Älteren unter den Besuchern gibt es wertvolle Tipps, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen. Auch die mannigfaltigen Veränderungen im Alltag nehmen sie aufs Korn wie beispielsweise das gemeinsame Essengehen, das nicht mehr möglich ist. Außerdem werden die klassischen deutschen Märchen kräftig gegen den Strich gebürstet und aktualisiert. Herr und Frau Braun zeigen moderne Versionen der großen Duos der Weltliteratur (Adam und Eva, Robinson und Freitag, Romeo und Julia). Herr Ranzmayr gibt diesmal seine Welt- und vor allem seine Eheansicht zum Besten. Wir verlosen fünfmal zwei Freikarten für das Kabarett in der Stadthalle. So können Sie bis Montag, 16. März, 12 Uhr, an der Verlosung teilnehmen.

Schicken Sie einfach das Stichwort „Kabarett-Trio“ mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Schicken Sie eine Karte mit Stichwort„Kabarett-Trio“ und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der automatischen Telefonansage 0821/7772355. Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: Tickets gibt es auch im Vorverkauf beim AZ-Kartenservice RT.1 (Telefon 0821 / 7773410) sowie im Internet unter www.eventim.de und www.konzertbuero-augsburg.de

Themen folgen