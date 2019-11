vor 59 Min.

Freikarten für das Musical

Gewinner der Verlosung stehen fest

In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“, erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens. Wir haben fünfmal zwei Freikarten für die Vorstellung am Freitag, 10. Januar, ab 16 Uhr, in der Stadthalle in Schwabmünchen. Gewonnen haben:

Klosterlechfeld

Wehringen

Kleinaitingen

Bobingen

Schwabmünchen.

Die Karten können bis 19. November von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr in der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen in der Bahnhofstraße 17 in Schwabmünchen abgeholt werden.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 23 oder 21 Euro (je nach Kategorie), Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zwei Euro mehr. Erhältlich sind die Tickets unter www.theater-liberi.de/tickets sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie der Servicestelle der Schwabmünchner Allgemeinen: Crosslauf in der Raiffeisenstraße 4 in Schwabmünchen.