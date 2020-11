vor 3 Min.

Freilufthalle: TSV Schwabmünchen nimmt die nächste Hürde

So sieht eine Freilichtsporthalle aus. Auch in Schwabmünchen soll es schnellstmöglich eine solche Halle geben.

Plus Der Bauausschuss stimmt Bau einer Freilufthalle durch den TSV Schwabmünchen zu. Es gibt aber noch offene Fragen.

Von Christian Kruppe

Die vergangenen Monate haben es aufgezeigt: Sport im Freien ist wichtiger geworden. Der TSV Schwabmünchen hat im schnell reagiert und bereits im Frühjahr ein Zelt auf dem Gelände an der Riedstraße zu einer Sportstätte werden lassen. Die Vorteile lagen auf der Hand: Das Zelt galt nicht als Halle - denn die waren zeitweise ja gesperrt - es bot aber gleichzeitig einen Schutz vor den Außeneinflüssen. Klar war auch, dass das Zelt keine Dauerlösung sein kann. Die soll nun in Form einer sogenannten Freilufthalle kommen. Diese Halle soll am Südende des sanierten Trainingsplatzes, neben den neuen Paddleball-Käfigen gebaut werden.

Bei der Delegiertenversammlung des TSV Schwabmünchen wurde der Bau mit großer Mehrheit befürwortet. Zuvor hat der TSV-Vorsitzende die Vorteile des Baus vorgestellt. Vor allem die flexible Nutzung, die Halle kann für fast jeden Sport genutzt werden, und die überschaubaren Betriebskosten kamen gut an. Zudem werden durch die Freilufthalle in den Dreifachturnhallen Zeiten frei. Somit können auch Sportarten vom Bau profitieren, die nicht in die Freilufthalle können. „Wichtig ist auch, dass wir durch die neuen Kapazitäten auch neue Angebote schaffen und somit neue Zielgruppen erreichen können“, erklärte Reinhold Weiher zudem.

Freilufthalle für den TSV Schwabmünchen kostet knapp eine halbe Million

Auch die Kosten für den Verein bleiben überschaubar. Von den rund 490.000 Euro Baukosten muss der TSV nur knapp 190.000 tragen, der Rest kommt von Stadt, dem Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) und dem Landkreis.

Nachdem die Delegierten des TSV für den Bau votiert haben, mussten die Pläne auch vom Bauausschuss positiv beschieden werden. Dort gab es einen einstimmigen Beschluss für den Bau, aber auch zwei Nachfragen, die noch über die zuständigen Bereiche geklärt werden.

Freilufthalle im Überschwemmungsbereich

Zum Einen geht es um den Fakt, dass die Halle im Überschwemmungsbereich gebaut werden soll. Daran scheiterte schon der eigentlich dort geplante Bau des Kunstrasenfeldes. Bauamtsleiter Stefan Michelfeit erklärte hierzu, dass hier im Zuge der Weiterbearbeitung noch eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt kommen wird. „Aber theoretisch kann die Halle im Überschwemmungsfall vom Wasser durchströmt werden“, relativierte Michelfeit die Sorgen. Zumal beim Kunstrasenplatz die Problematik eine andere gewesen sei. Die zweite Nachfrage hat sich um eventuell notwendige Ausgleichsflächen gedreht. Auch hier wird noch abgewartet, wie sich das Landratsamt dazu äußert.

Sind alle Fragen geklärt, kann es theoretisch schnell gehen, denn für die Freilufthalle ist nur eine Bauzeit von acht bis zehn Wochen vorgesehen. Der TSV-Vorsitzende Weiher rechnet damit, dass die Halle im Juni oder Juli 2021 in Schwabmünchen steht und sie fast das ganze Jahr über genutzt werden kann: "In der Vergangenheit hätte man eine solche Halle zehn oder elf Monate im Jahr nutzen können, weil die Winter verhältnismäßig mild waren."

