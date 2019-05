15.05.2019

Freistaat und Stadt erstatten Elternbeiträge für Kita

Wer mehrere Kinder in die Kita schickt, bekommt in Bobingen schon seit 2006 einen Zuschuss. Jetzt gibt es auch Geld vom Freistaat.

Bayern gibt Geld für Kinder ab drei Jahren. Die Stadt Bobingen geht längst viel weiter. Nun wird es komplex.

Von Pitt Schurian

Die Stadt Bobingen ändert ihre sogenannte Zweitkindförderung für Kita-Besuche und gibt noch einen kleinen Zuschlag für 46 Familien, die aus diesem Programm rausfallen. 14 Familien bekommen zudem weiterhin von der Stadt Geld für ihre Kita-Kinder. Diese Regelung ist die Folge der jüngsten Gesetzgebung in Bayern. Künftig bekommen Eltern von Kindern ab drei Jahren ihre Kita-Beiträge vom Freistaat bezuschusst. Damit wird für diese die Förderung durch die Stadt hinfällig.

Ein Übergang in Stufen

Die Stadt Bobingen übernahm bereits seit September 2006 die Betreuungskosten für das zweite und jedes weitere Kind, welches mindestens an zwei oder drei Tagen pro Woche eine Betreuungseinrichtung wie Kindergarten, Krippe, Hort oder vorkindergartliche Einrichtung besucht. Eine Altersbeschränkung gibt es dabei nicht. Sie geht damit viel weiter als derzeit der Freistaat. Der will in den nächsten Jahren stufenweise nachziehen.

So fördert die Stadt auch weiterhin den Besuch von Betreuungseinrichtungen von Kindern unter drei Jahren. Wenn mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine gebührenpflichtige Betreuung brauchen, gibt es von der Stadt aktuell für das zweite Kind 60 Prozent der Kosten erstattet und 80 Prozent ab dem dritten Kind.

Zur Zeit erhalten 60 Familien in Bobingen eine Zweitkindförderung. Diese freiwillige Leistung der Stadt wurde 2006 durch einen Antrag der SPD sowie einen ähnlichen Vorschlag der CSU angestoßen und als Teil weiterer Maßnahmen zur Familienförderung in Bobingen gesehen. Lediglich ein Ratsmitglied stimmte damals dagegen. 2009 wurde die Regelung erneuert.

Die Umstellung kann kompliziert wirken

In diesem Jahr nun führt die Bayerische Staatsregierung eine eigene Bezuschussung von Kita-Besuchen für alle Buben und Mächen ab drei Jahren ein. Dies erfolgt in zwei Stufen. Die betroffenen Eltern wurden von den Kindergärten über die Neuerung informiert.

Die Umstellung kann im Detail etwas kompliziert erscheinen, erfuhr der Hauptausschuss der Stadt Bobingen in seiner jüngsten Sitzung. So kann es sein, dass einzelne Eltern über den städtischen Zuschuss mehr Geld erhielten als künftig aus dem Staatszuschuss. Außerdem gibt es eine einmonatige Zahlungslücke durch die Einführungstermine des Freistaates und die üblichen Auszahlungstermine der Stadt. 46 Familien fallen aus der Zweitkindförderung heraus und bekommen dafür Geld vom Land. Sie hätten aber kurzzeitig einen Zuschuss-Ausfall.

Der Hauptausschuss des Stadtrates beschloss daher nun einstimmig, diese Zeitlücke zu füllen, und dem betroffenen Personenkreis nicht schon ab April sondern erst mit dem laufenden Mai die städtische Förderung einzustellen. Für sie legt die Stadt insgesamt noch einmal 4137 Euro an Kita-Zuschuss drauf.

