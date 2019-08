00:32 Uhr

Friedhof wird neu gestaltet

Bauarbeiten in Schwabmünchen

Die Bauarbeiten im Westteil des Friedhofes in Schwabmünchen sind in vollem Gange. Nun stehen die Arbeiten an den Wegen an. Ab Montag, 19. August, sollen die Aushubarbeiten für den zweiten Teil der Vorplatzpflasterung an der Friedhofskapelle mit den angeschlossenen Aufbahrungs- und Aussegnungsräumlichkeiten beginnen. Die Pflaster- und Entwässerungsarbeiten werden vor-aussichtlich bis Ende Oktober dauern.

Eine zeitweilige Sperrung des Außenbereichs vor dem Aufbahrungs- und Aussegnungsbau lässt sich nicht vermeiden, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Ein Zugang über den Haupteingang der Friedhofskapelle sei jedoch jederzeit möglich. Auch der innen liegende Gang vor dem Aufbahrungsbereich sei während den Friedhofsöffnungszeiten frei zugänglich.

Die Befahrung von dem im Südosten liegenden Werkshof wird nicht möglich sein. (cars)

Themen Folgen