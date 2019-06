vor 4 Min.

Frischer Wind beim THW

Neue stellvertretende Landesjugendleiterin aus Schwabmünchen

15 Jahre nachdem Karsten Köhler, heute Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks Schwabmünchen, aus dem Vorstand der THW-Jugend Bayern ausschied, übernimmt wieder eine Schwabmünchnerin das Amt der stellvertretenden Landesjugendleiterin. Die 25-jährige Julia Baumüller zog vor einigen Jahren aus dem oberfränkischen Kulmbach nach Schwabmünchen und setzte im hiesigen THW-Ortsverband ihr Hobby fort. Jetzt vertritt sie auf Landesebene rund 2000 Jugendliche in 100 örtlichen Jugendgruppen.

Julia Baumüller hat einen klaren Schwerpunkt in ihrer Arbeit: „Als angehende Lehrerin ist mir vor allem die Bildungsarbeit in den Ortsjugenden wichtig.“ Daneben sehe sie ihre Aufgabe darin, den örtlichen Jugendleitern ideale Rahmenbedingungen für ihre Arbeit mit den Jugendlichen anzubieten.

Sie sollen außerdem bei den Jugendlichen die Leidenschaft für ehrenamtliches Engagement wecken. Als eine von zwei Stellvertretern unterstützt Julia Baumüller den ebenfalls neu gewählten Landesjugendleiter Martin Högg aus München in den kommenden drei Jahren in seiner Arbeit. Die THW-Jugend ist die Jugendorganisation des Technischen Hilfswerks.

Daher hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche altersgerecht an das Helfen und den „Dienst am Nächsten“ heranzuführen. Neben der fachtechnischen Ausbildung in den 668 bundesweiten Ortsjugendgruppen gibt es auch einen großen Anteil freier Jugendarbeit. (SZ)

