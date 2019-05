vor 44 Min.

Frischer Wind im Aufsichtsrat

Das Fritz-Felsenstein-Haus hat neue Mitglieder im Gremium

Die Mitgliederversammlung des Fritz-Felsenstein-Hauses hat zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Gerda Dörsch, Sonja Weilbacher, Karin Haag, Jan Schüßler und Dr. Peter Stritzl gehörten bereits dem Aufsichtsrat an. Neu hinzu kamen nun Werner Zahn sowie Thomas Koebe. Der Aufsichtsrat hat Werner Zahn aus Königsbrunn zum Vorsitzenden gewählt, Gerda Dörsch ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

Die Vereinsmitglieder haben Werner Alig und Franz Reiter in den Ruhestand verabschiedet. Nun übernimmt Werner Zahn das Ruder. „Als Teamplayer bin ich froh, hier mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen ebenso wie mir das Wohlergehen von Menschen mit Behinderung am Herzen liegt,“ sagt Zahn. In Königsbrunn ist er kein Unbekannter. Als Leiter der Freiwilligen-Agentur „ich bin dabei“ bringt er unter dem Dach der St.-Gregor-Jugendhilfe Ehrenamtliche mit Institutionen, Hilfsorganisationen und Privatpersonen zusammen. Die Freiwilligen-Agentur ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Königsbrunn für Menschen vor Ort und vermittelt bereits seit mehreren Jahren Freiwillige an das Fritz-Felsenstein-Haus. Werner Zahn bringt aus dieser Tätigkeit und aus seinem früheren Berufsleben als Bankkaufmann ein gut geknüpftes Netzwerk mit, das er für sein neues Amt nutzen will. Das Kompetenzzentrum FFH ist seit rund 40 Jahren am Standort in Königsbrunn beheimatet und dadurch sehr eng mit dem Stadtleben und den Königsbrunnern verwoben. Auch Thomas Koebe will als neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied seine Erfahrungen aus jahrelanger Arbeit als Physiotherapeut am Fritz-Felsenstein-Haus einbringen und neue Impulse setzen.

„Ich bin davon überzeugt, dass die Felsensteiner mit Werner Zahn einen tatkräftigen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen, der unser Haus mit wertvoller Hintergrundarbeit unterstützt und uns auf unserem Weg zu einem der innovativsten Einrichtungen Deutschlands im Bereich der Behindertenhilfe begleitet“, sagt FFH-Vorstand Gregor Beck über die Zusammenarbeit mit der neuen Spitze des Aufsichtsrats. Das Gremium wurde nach einer Umstrukturierung des Fritz-Felsenstein-Haus 2013 vom Vorstand zum Aufsichtsrat und übernimmt seither eine eher begleitende Rolle. Im Aufsichtsrat sind sowohl langjährige FFH-Mitarbeiter vertreten als auch sozial engagierte Personen aus der Wirtschaft und der Kommunalpolitik. Sie alle eint die Überzeugung, dass professionelle Behindertenarbeit wichtige Impulse für eine inklusive Gesellschaft geben kann. Im Fritz-Felsenstein-Haus werden rund 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene interdisziplinär gefördert und begleitet. Über die gemeinnützige Tochtergesellschaft PAsst! und spezielle Dienste nehmen zudem mehrere Hundert Menschen mit Behinderung breit gefächerte Angebote wahr.

