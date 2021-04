Friseur Reichinger schneidet den Bobingern seit 60 Jahren die Haare

Plus Vor 60 Jahren eröffneten Rupert und Erna Reichinger ihr Friseurgeschäft in Bobingen. Wie sich das Geschäft mit Kamm und Schere verändert hat.

Ein schicker Haarschnitt oder eine neue Haarfarbe: Seit 60 Jahren gibt es das im Friseurgeschäft Reichinger in Bobingen. Im April 1961 eröffneten Rupert und Erna Reichinger ihr Geschäft – damals in der Bahnhofstraße, ehe der Laden 1973 in die Greifstraße umzog.

Als Rupert Reichinger seine Lehre machte, war nicht nur ein geschickter Umgang mit Kamm und Schere gefragt. „In meiner Lehrzeit zog der Lehrherr noch Zähne, da musste ich dann die Köpfe der Kunden halten“, erinnert er sich. Auch Ohrringe wurden im Friseurgeschäft gestochen. Nach zwei Jahren auf der Walz, der Meisterprüfung in Weiden in der Oberpfalz und einer Etappe in Münchingen bei Stuttgart, wurde Rupert Reichinger das Friseurgeschäft Niesner in Bobingen zur Übernahme angeboten. „Ich konnte dort Personal und Kunden übernehmen, und weil ich dort vorher schon immer wieder mal ausgeholfen hatte, kannte ich auch schon viele." Sein erster Arbeitstag als Selbstständiger war der Karsamstag 1961.

Bobinger Friseur Reichinger weiß, was die modebewusste Dame trägt

Damals wurde im Friseurgeschäft bei den Damen noch nicht geföhnt – für die perfekte Frisur sorgten Lockenwickler und die Trockenhaube. Und wer konnte, trug Dauerwelle. Im Laden gab es eigenes Personal zum Wickeln und Toupieren, wie es in den 1960er- Jahren Mode war. „Wer es sich leisten konnte, ging damals einmal pro Woche oder alle 14 Tage zum Friseur und ließ sich die Haare machen“, weiß Reichinger. „Frauen wuschen sich zu Hause kaum selbst die Haare – man bekam die Frisur ja danach gar nicht mehr hin.“ Auch längere Wartezeiten schreckten die Damen nicht ab. Damals ging noch alles ohne Terminvereinbarung.

Reichinger verrät, was die modebewusste Dame heute trägt: „Derzeit sind eher wieder glatte Haare angesagt. Bei jüngeren Frauen dürfen sie gerne auch lang sein“, sagt er. Frisurentechnisch gebe es weniger Experimente, eher werde die Farbe verändert als die Frisur. Der moderne Herrenhaarschnitt werde derzeit auch wieder länger. Und für den Mann sei es insgesamt wichtiger geworden, im Berufsleben gut frisiert zu sein. Und früher?

Föhnwelle à la Elvis

Die Herren trugen das Haar zu Friseur Reichingers Anfangszeiten noch länger als heute. Gerne auch mit einer Föhnwelle à la Elvis Presley. Was sonst sitzen sollte, wurde mit Pomade in Form gebracht.

Das Friseurhandwerk an sich hat sich in den vergangenen 60 Jahren kaum verändert, meint Reichinger. „Natürlich sind die Schnitte, die Farben und die Wünsche andere, aber unsere Handwerksutensilien sind immer noch hauptsächlich Schere und Kamm“, geht Sohn Andreas Reichinger mit dem Blick in die Vergangenheit den Schritt in die Zukunft. Seit 1995 hat der Friseurmeister das Friseurgeschäft übernommen. Auch seine Schwester Margit arbeitet im ehemaligen Salon der Eltern mit.

Lockdown hat neues Bewusstsein für Leistung von Friseuren geschaffen

Gerade die langen Lockdown-Zeiten mit sechs und zehn Wochen haben ein neues Bewusstsein für die Dienstleistungen von Friseuren geschaffen, hat Andreas Reichinger festgestellt. „Wir haben viele Kunden, die regelmäßig jede Woche oder alle zwei, drei Wochen zu uns kommen“, berichtet er. „Gerade für die war es eine schwere Zeit.“ Sein Unternehmen stehe trotzdem auf sicheren Füßen, gerade wegen der Unterstützung von Kunden und Partnern. „Dafür sind wir dankbar“, sagt Reichinger.

Die Beziehung zu den Kunden stärkt auch ein Geheimnis, das Friseurgeheimnis, verrät Andreas Reichinger: „Was beim Friseur gesprochen wird, bleibt beim Friseur“, sagt er deutlich und betont, dass es für ihn selbstverständlich sei, Privates nicht weiter zu tratschen. „Viele Kunden kenne ich seit Jahrzehnten. Klar, dass man da auch Persönliches erfährt.“ Aber das bleibt zwischen Friseur und Kunden. Eben ein Friseurgeheimnis.

