Friseurladen und Pizzeria: Neue Pächter für das Wertachzentrum in Bobingen

Nach nur knapp vier Monaten Leerstand zieht in die Schlossbergschänke eine Pizzeria ein. Bereits Anfang Oktober hat in den Räumen der ehemaligen Apotheke ein Friseurladen eröffnet.

Von Elmar Knöchel

Der Schock saß tief, als im Juli bekannt wurde, dass das griechische Restaurant in der Schlossbergschänke schließen muss. Die Schlossbergschänke nimmt im öffentlichen Leben der Bobinger Siedlung einen wichtigen Platz ein. Sie ist Treffpunkt für die Bürger, ein Raum für Versammlungen, Feiern oder einfach nur, um sich mit Freunden zu treffen, die Küche kalt zu lassen und Essen zu gehen. Zusätzlich beherbergt sie auch noch die Räume der Edelweiß-Schützen und eine gerade erst neu renovierte Kegelbahn.

Corona: Verpächter kommt mit der Pacht entgegen

Um so größer war der Schrecken, als das beliebte Lokal schloss. Dass so schnell ein neuer Pächter gefunden werden konnte, liegt auch am Entgegenkommen des Verpächterpaares, Claudia Aumann und Franz Möller. Denn es war beiden klar, dass im Moment kein Pächter von Anfang an die volle Pacht aufbringen könnte. So kamen sie der neuen Inhaberin der Pizzeria in der Schlossbergschänke, Catalina Crisan, mit einer verminderten Pacht für die Anfangszeit entgegen. Catalina Crisan betreibt mit ihrem Mann Murgu Ovidiou-Madalin bereits das Ristorante Seestern am Kissinger Waitmannsee.

Stilecht. Die nagelneue Espressomaschine von Murgu Ovidiou-Madalin in der Schlossbergschänke ist schon betriebsbereit. Bild: Elmar Knöchel

Die Speisekarte soll wöchentlich wechseln

In der Siedlung wollen die beiden mit guter italienischer aber auch deutscher Küche punkten. Nicht nur die Nudeln sollen hausgemacht sein, sondern im Sommer auch hausgemachtes Eis verkauft werden. Dazu wird es eine wöchentlich wechselnde Speisekarte geben, inklusive Mittagsmenü. Sämtliche Gerichte werden sowohl zum Abholen als auch zur Lieferung angeboten.

Quartiersmangerin Cora Hemming-Haas, Franz Möller und Claudia Aumann freuen sich, dass es im Wertachzentrum nun wieder einen Friseur und eine Pizzeria gibt. Bild: Elmar Knöchel

Natürlich soll es auch wieder eine Bewirtung im Außenbereich geben. Eventuell, wobei hier die Planung noch am Anfang steht, könnten sich die Betreiber auch eine zusätzliche Außenfläche auf der Ostseite des Gebäudes vorstellen, um dort in der Morgensonne ein italienisches Frühstück servieren zu können. Wie bisher auch, soll die Pizzeria für Geburtstage, Hochzeiten und ähnlichen Feiern und Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Eröffnung soll noch im Oktober stattfinden

Die endgültige Eröffnung soll noch im Oktober erfolgen. Der genaue Termin richtet sich danach, wann alle behördlichen Genehmigungen vorliegen werden.

Bereits eröffnet hat dagegen Sabine Hibler ihren Friseurladen "Die Baderin". Dort bietet sie von Dienstag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr ihre Dienste an. Samstags ist von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Sabine Hibler, die schon seit drei Jahren in der Siedlung wohnt, freut sich, dass sie hier bereits einige Stammkunden gewinnen konnte. Sie setzt vor allem auf eine individuelle Betreuung ihrer Kunden, um wirklich auf alle Wünsche eingehen zu können.

Friseurmeisterin Sabine Hibler hat bereits einige Stammkunden gewonnen. Bild: Elmar Knöchel

Quartiersmanagerin Cora Hemming-Haas betonte die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bobingen, dem Quartiersmanagement und dem Vermieter. Nur so sei es möglich gewesen, schnell und unbürokratisch zwei neue Gewerbebetriebe in der Siedlung ansässig zu machen. Bürgermeister Klaus Förster freute sich ebenfalls über die Belebung und hofft, dass die neuen Angebote von den Siedlern auch gut angenommen werden.

