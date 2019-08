21.08.2019

Fröhliches Gartenfest mit einem Novum

Der Königsbrunner Trachtenverein feiert mit vielen Gästen. Erstmals ist ein besonderer Helfer dabei

Beim diesjährigen Gartenfest der Königsbrunner Trachtler im Biergarten im Trachtenheim am Ungsteiner Platz herrschte kein perfektes Biergartenwetter. Trotzdem war die sommerliche Traditionsveranstaltung gut besucht. Weder die Gäste im Biergarten noch die Helfer der Trachtler ließen sich durch ein paar Regentropfen die gute Laune verderben.

Bereits am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen waren zahlreiche Besucher gekommen. Einige Zuckerbäckerinnen haben wieder für ein bunt gemischtes Kuchen- und Tortenbuffet gesorgt. Spezialitäten vom Grill und Pommes für die kleinen Besucher, sowie Fisch- und Lachssemmeln sowie Käseteller rundeten das kulinarische Angebot ab. Am Weinstand war ein Querschnitt von Weinen der Winzergenossenschaft Herrenberg-Honigsäckel Ungstein zu genießen.

Auf einer Wiese nebenan war wieder eine Hüpfburg für die kleinen Besucher aufgebaut. Außerdem sorgten kleine Bastelaktionen für Kurzweil. Musikalisch umrahmte die Trachtenkapelle Königsbrunn Die Lumpenbacher mit zünftiger Blasmusik das Fest. Unter anderem waren Polkas, Walzer und Märsche zu hören.

Rund um das Fest waren rund zwei Dutzend Helfer im Einsatz. Bereits am Freitagabend wurden Kartoffeln geschält und davon Salat vorbereitet. Am Samstag waren unter anderem Helfer in der Küche, am Ausschank, am Grill, am Kaffee- und Kuchenbuffet, am Weinstand und bei der Kinderbespaßung tätig. Ebenso waren zum Auf- und Abbau viele helfende Hände notwendig. „Besonders erfreulich ist, dass auch viele junge Vereinsmitglieder mithelfen und damit zeigen, dass sie zum Verein gehören und sich mit ihm identifizieren“, sagte stellvertretender Vorsitzender Michael Königsberger. Auf einen besonderen Helfer – Pfarrer Bernd Leumann arbeitete am Grill mit – wies Vorsitzender Bernhard Dachs in seiner Begrüßungsrede hin: „Dass ein Pfarrer mithilft, hat es in der 97-jährigen Vereinsgeschichte noch nie gegeben.“ (AZ)

