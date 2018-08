02:13 Uhr

Früher waren die Männer in der Überzahl

Bürgermeister Bernd Müller überreichte zum Jubiläum Blumen an Marianne Lanzl-Koch (links) und Festwirtin Michaela Kemper.

Seit 50 Jahren bewirtet eine Festwirtsfamilie die Bobinger beim Volksfest. Die heutige Chefin Michaela Kemper erinnert sich, wie die Feste früher liefen.

Von Anja Fischer

Für die Festwirtin Michaela Kemper ist das diesjährige Bobinger Volksfest ein ganz besonderes. „Heuer sind wir zum 50. Mal mit unserem Zelt in Bobingen“, erzählt sie. Seit 2013 führt Kemper den Festwirtsbetrieb, der von Georg Lanzl sen. 1957 gegründet wurde. Schon ein Jahr später wurde das Zelt zum ersten Mal hier auf dem Festplatz neben dem damals noch fast neuen Freibad aufgebaut. Die Volksfesttradition in Bobingen aber reicht noch einige Jahre länger zurück und vor dem jetzigen Festplatz waren der Rathausplatz und der Hof des Gasthofs Deuringer seine Standorte.

Seither hat sich viel verändert, wie Michaela Kemper erinnert: „Vor allem, was das Essen anbelangt. In unserer Küche wird ja heute richtig gekocht, es gibt vegetarische Gerichte und eine große Speisekarte. Früher gab es gerade mal Bratwürstel, Hendl und vielleicht noch einen Käseteller.“ Zudem sei im Festzelt, dem „Bierzelt“, tatsächlich nur Bier ausgeschenkt worden. „Alkoholfreie Getränke wie Limo und Spezi kamen erst viel später.“ Heute machen sie im Zelt fast die Hälfte des Getränkeumsatzes aus.

Auch das Musikprogramm hat sich gewandelt. „Showbands gibt es erst seit etwa 15 Jahren und erst seit der Zeit um 1975 spielen Bands etwas anderes als traditionelle Blasmusik im Bierzelt“, weiß Michaela Kemper. Das hänge auch mit einem Wandel bei den Besuchern zusammen. Gingen in den Bierzeltanfängen vorwiegend Männer im gesetzten Alter ins Festzelt, sucht heute jede Altersstufe dort Zerstreuung.

Und noch andere Unterschiede brachte die Zeit mit sich: Schenkte man das Bier Ende der 50er-Jahre noch aus hölzernen Fässern mit einem Fassungsvermögen von 100 bis 200 Litern aus, so kommt der Gerstensaft heute aus dem Container. Der fasst bis zu 60 Hektoliter. „Früher gab es in der Schenke eigenes Personal, das nur dafür da war, immer wieder schnell die Fässer auszutauschen“, berichtet Kemper. Kräftige Männer waren das, denn die Fässer hatten ja enormes Gewicht.

Der gläserne Maßkrug braucht ordentlichen Schaum

Beim Bedienpersonal gab es anfangs hingegen keine Männer. „Wir hatten nur weibliche Bedienungen in unseren Anfangsjahren. Heute beschäftigen wir auch viele Kellner“, sagt Kemper, die noch mehr Veränderungen aufzählen kann. Beispielsweise dass das Bier ursprünglich noch in Steinkrügen ausgeschenkt wurde. Und alte Bobinger Festzeltbesucher meinen, dass das auch seinen Sinn hatte, denn das Bier einer bestimmten Bobinger Brauerei hätte beim Einschenken schon kaum geschäumt und keine schöne Krone gebildet. Im Steinkrug habe man das nicht gesehen. Das wäre bei den gläsernen Maßkrügen heute undenkbar.

Nicht nur hier aber brachte die Zeit Veränderungen, auch der interne Ablauf im Festzelt ist ein anderer. So werden beispielsweise Küche und Grill seit Anfang der 90er-Jahre in Container eingebaut und können wesentlich schneller auf- und abgebaut werden.

Fragt man im Festzelt nach, an was sich ältere Bobinger noch so erinnern, gibt es einige Geschichten, die dann unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt werden. Vom Rausch, den man sich als Jugendlicher heimlich angetrunken hätte. Oder von den zünftigen Bierzeltschlägereien, die damals einfach mit dazu gehört hatten. Zu einem gescheiten Volksfest gehörte eben auch eine gescheite Rauferei, heißt es von denen, die dabei waren.

Doch es gibt auch Dinge, die über die Jahre gleich geblieben sind. Die Bestuhlung mit Bierzeltgarnituren beispielsweise. Der Ausschank von ganzen Maßen. Und der Bieranstich durch den jeweiligen Bürgermeister. Die Geselligkeit. Und sicherlich auch so manche andere Erinnerung.

