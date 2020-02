vor 57 Min.

Führerschein mit 16? Was Fahrlehrer im Landkreis davon halten

Plus Längst dürfen 17 -Jährige in Begleitung Auto fahren. Nun gibt es den Vorschlag, das Alter für Fahranfänger weiter zu senken. Was Fahrlehrer davon halten.

Von Ellina Totoeva

Seit 15 Jahren dürfen Jugendliche in Bayern in Begleitung Auto fahren. Die Idee vom begleiteten Fahren mit 17 stammt aus Niedersachsen. Dort wollen Experten nun einen Schritt weiter gehen und den Führerschein schon mit 16 Jahren erlauben. Doch was halten Fahrerlehrer im Augsburger Land von dem Vorschlag?

„Das begleitete Fahren ist ein Erfolgsmodell“, sagt Thorsten Hahn von der gleichnamigen Fahrschule in Königsbrunn. Er würde eine Senkung des Alters befürworten. Denn seiner Meinung nach brauchen Jugendlichen Erfahrung. Diese würde mit dem Führerschein ab 16 um ein Jahr verlängert. „Es ist kein Geschenk an die 16-Jährigen, sondern es geht darum, die Unfallraten zu senken“, sagt der Fahrlehrer. Bisher gebe es nur positive Rückmeldungen zum begleiteten Fahren mit 17. Wenn die Eltern dabei sind, würden die Jugendlichen viel dazulernen und sicherer werden. Hahn glaubt, dass der Führerschein mit 16 auf große Nachfrage stößen würde. Die meisten Fahranfänger nutzen das begleitete Fahren Auch Walter Socher von der Fahrschule Rödl in Schwabmünchen findet, dass zwei Jahre mehr Erfahrung den Jugendlichen gut tun würde. Bei ihm seien derzeit mehr als 90 Prozent der Fahrschüler 17 Jahre alt. Gerade auf dem Land würden der Führerschein mit 16 Jahren sicherlich gut angenommen, ist Socher überzeugt. Denn das Autofahren gebe den Jugendlichen mehr Selbstständigkeit. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Allerdings bleibe die Frage, ob alle 16-Jährigen reif genug sind für den Führerschein. „Je jünger die Fahrschüler sind, desto leichtsinniger sind sie beim Fahren“, sagt Socher. Der Fahrlehrer würde es befürworten, wenn auch Eltern einen Kurs machen müssten, in dem sie lernen, wie sie ihre Kinder richtig begleiten. Denn die Eltern seien meistens keine Fahrlehrer und würden ihre eigene Fahrweise auf die Jugendlichen übertragen. Manche Fahrelehrer zweifeln, ob Jugendliche reif genug sind Bianca Bruggner, die eine Fahrschule in Langweid am Lech betreibt, steht dem Vorschlag skeptisch gegenüber. „Beim Führerschein mit 16 könnten Jugendliche mit 15,5 Jahren die Fahrausbildung beginnen“, sagt Bruggner. Manche Jugendliche seien in diesem Alter noch nicht reif genug oder würden sich gar nicht für den Führerschein interessieren. Gegner des Führerscheins mit 16 ist auch Fahrlehrer Manuel Grajdek aus Neusäß. Seiner Meinung nach würden viele 16-Jährige noch nicht verstehen, welche Verantwortung sie beim Autofahren übernehmen. Für Fahrlehrer wäre es eine große Belastung, solch junge Menschen auszubilden – auch wenn es Experten mit dem Vorschlag darum gehe, die Unfallrate zu senken. „Sie sitzen ja nicht neben den Jugendlichen und müssen ihnen nicht das Fahren beibringen“, sagt Grajdek. Mit 16-Jährigen umzugehen, sei nicht immer einfach. Sie müssten erst einmal die für das Autofahren nötige Disziplin lernen. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

