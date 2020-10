vor 16 Min.

Führerscheine können wieder in Schwabmünchen abgeholt werden

Alle vor dem 19.1.2013 ausgestellten Führerscheine wie eben auch rosa Dokumente aus Papier müssen gestaffelt von 2022 bis 2033 in einen EU-Führerschein ausgewechselt werden.

Sechs Jahre lang musste jeder, der einen Führerschein gemacht hatte und ihn abholen wollte, nach Gersthofen. Ab November ist das auch in Schwabmünchen möglich.

Die Führerscheinstelle in der Fuggerstraße in Schwabmünchen öffnet ab Montag, 2. November, für bestimmte Fahrerlaubnis-Angelegenheiten. In der kleinen Außenstelle werden folgende Dienste angeboten:

Abholung eines Führerscheines , Fahrgastscheines oder Internationalen Führerscheines

, Fahrgastscheines oder Internationalen Anträge für Umschreibungen ausländischer Führerscheine

Abgabe beziehungsweise Einwurf der Anträge „Umtausch in einen EU-Scheckkartenführerschein“, „Ersatzausstellung eines Führerscheines “, „Eintragung der Schlüsselzahl B196 oder B96“ sowie „Eintragung der Schlüsselzahl 95“





Das Landratsamt weist darauf hin, dass eine telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 0821/3102-2944 oder-2937 zwingend erforderlich ist.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen