Fünf Bauanträge und eine Überraschung

Nach einigen Baurechtsfragen in Großaitingen kommt unverhofft im Gemeinderat die Flüchtlingsthematik ins Spiel .

Von Hieronymus Schneider

Auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung, die erstmals im Gemeindesaal beim Kindergarten St. Nikolaus in der Reinhartshofer Straße stattfand, standen nur fünf Bauanträge. Diese hatten es jedoch durchaus in sich, weil zum Teil schwierige Abwägungen vorgenommen werden mussten. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ kam es zu einem erfrischenden Auftritt von Ulrike Weingartner, die sich seit Juni im Auftrag der Gemeinde um das Thema „Asyl und Migration“ kümmert.

Als Bürgermeister Erwin Goßner dem Gemeinderat Ulrike Weingartner als Mitarbeiterin der Gemeinde auf Geringfügigkeitsbasis für den Bereich Asyl und Migration vorstellte, überraschte diese mit der Austeilung von Zetteln, auf denen Fragen zu diesem Thema standen. Mit diesen testete sie das Wissen der Räte um den Status der in Großaitingen in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Asylbewerber. Weingartner kümmert sich seit Juni um diese Menschen durch Hilfe bei den Behördenterminen und im Alltag. Sie versucht auch, Kontakte zu Vereinen zu knüpfen und würde sich freuen, wenn sich wieder ein Helferkreis bilden würde. Weingartner lebt in Königsbrunn und war zuvor beim Evangelischen Bildungswerk in Augsburg tätig. Sie ist über die Gemeinde sowie per E-Mail unter ulrike.weingartner@großaitingen.de erreichbar.

Gemeinde nimmt Darlehen in Höhe von 1,61 Millionen Euro auf

Zu Beginn der Sitzung gab Bürgermeister Goßner bekannt, dass in nicht öffentlicher Sitzung die Aufträge für den kommunalen Wohnungsbau für die Gewerke Brandschutz, Elektro- und Haustechnik, Heizung-Lüftung-Sanitär und die Tragwerksplanung an die jeweils günstigsten Anbieter vergeben wurden. Außerdem beschloss der Gemeinderat die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1,61 Millionen Euro bei der Landesbodenkreditanstalt – mit einer Laufzeit von 20 Jahren – zur Verwirklichung des kommunalen Wohnbauprojekts. Ebenfalls beschlossen wurde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich des Edeka-Marktes an der Augsburger Straße.

Umbau eines Einfamilienhauses im Angerweg

Die Problematik bestand darin, dass für den Altbestand keine Stellplätze vorhanden sind und aus Platzgründen auch nicht angelegt werden können. Beim beantragten Umbau zu einem Doppelhaus kann dieser Zustand nicht länger hingenommen werden. Deshalb schlug die Bauverwaltung die Ablösung der Verpflichtung durch Zahlung von 12000 Euro pro Stellplatz vor. Dieser Vorschlag wurde mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen beschlossen.

Neubau eines Einfamilienhauses in der Weihertalstraße

Das Baurecht für einen Neubau hinter einem bestehenden alten Haus wurde beim Verwaltungsgericht gegen den Einspruch von Nachbarn erstritten. Da die Stellplätze ausreichend sind und die Erschließung möglich ist, wurde das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt.

Neubau eines Gewerbegebäudes Am Rapsfeld

Bau eines Carports im Brunnenweg

Der Carport schließt an eine bestehende Garage an und erstreckt sich auf einer Fläche von 58 Quadratmetern bis zur Grenze des südlichen Nachbarn und zum Gehweg des Brunnenweges ohne Abstand. Der Nachbar hat die Abstandsfläche übernommen. Bauamtsleiter Helmut Zott hatte Bedenken wegen der Grenzbebauung zum Brunnenweg. „Es gibt im Innerortsbereich keinen Bebauungsplan, der eine Baugrenze regelt. Eine Genehmigung hat aber Präzedenzwirkung für künftige Anträge“, mahnte Zott. Die Gemeinderäte waren mit der Maßgabe einverstanden, dass keine Seitenwände entlang des Brunnenweges eingebaut werden dürfen und erteilten das Einvernehmen.

Umbau eines Einfamilienhauses in der Alemannenstraße

Beim Umbau wurde festgestellt, dass für ein vom Vorbesitzer erstelltes Carport keine Genehmigung vorliegt. Da die erforderlichen Stellplätze vorhanden sind, wurde dieser Carport nachträglich einstimmig genehmigt.

Es wurde ein Gebäude mit drei Gewerbeeinheiten und einer Betriebsleiterwohnung geplant. Von den drei Gewerbeeinheiten wurde bisher nur ein Friseursalon bestimmt. Die beiden anderen Gewerbearten sind noch unklar. Da eine Betriebsleiterwohnung nur ausnahmsweise von der Gemeinde genehmigt werden kann, wollten vor allem die Gemeinderäte Paul Steidle und Josef Weber wissen, welche Gewerbearten hier beabsichtigt sind. Diese Frage wurde in die nicht öffentliche Sitzung vertagt.