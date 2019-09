19:50 Uhr

Fünf Bobinger wollen Bürgermeister werden

Die FBU, die Grünen und die Freien Wähler nominieren ihre Kandidaten für die Bobinger Kommunalwahl. CSU und SPD setzen auf ihre Spitzenleute im Amt.

Von Pitt Schurian

Die Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 wird in Bobingen ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden und am Ende wohl in eine Stichwahl münden. Denn alle fünf Ratsgruppierungen wollen eigene Kandidaten zur Wahl stellen. Damit dürfte schon rein rechnerisch wohl keiner im ersten Anlauf eine ausreichende Mehrheit auf sich vereinen können. Es wird also ein spannendes Rennen werden. Als erste Gruppierung hat in Bobingen die FBU für den Wahlkampf alles klar gemacht. Sie schickt ihren Vorsitzenden Michael Ammer ins Rennen um den Chefposten im Rathaus.

Das teilte die Freie Bürger-Union nach einer internen Versammlung mit. Bereits im Juli hatte sie angekündigt, einen Kandidaten für die Rathausspitze aufzustellen. Das geschah nun erstmals in der Vereinsgeschichte. Als Moderater des Abends, so die FBU in einer Pressemitteilung, ließ Stadtrat Franz Handschuh den Weg der FBU hin zu einem eigenen Bürgermeisterkandidaten Revue passieren: Es seien in den vergangenen Monaten einige Bobinger auf ihn zugekommen, die offenbar einen spürbaren Wechselwunsch im Bürgermeisteramt mit sich trugen.

Immer wieder fragten die Leute nach einem Bobinger FBU-Bürgermeisterkandidaten

Oftmals sei er als FBU-Vertreter dahingehend aufgefordert, dass die FBU doch einen eigenen Kandidaten präsentieren möge, berichtete Handschuh. Er zeigte sich äußerst glücklich darüber, mit Michael Ammer einen Kandidaten gefunden zu haben, der nicht nur sympathisch und in Bobingen gut vernetzt sei, sondern in den letzten acht Jahren die Kommunalpolitik interessiert verfolgt und auch mitgestaltet habe. Als ausgesprochener Teamplayer sei er als Bürgermeisterkandidat der FBU eine Idealbesetzung. Ganz grundsätzlich sprach sich Michael Ammer dafür aus, „frischen Wind in die Bobinger Kommunalpolitik“ zu bringen. Mit seiner Kandidatur wolle er den Bobingern bei der Bürgermeisterwahl eine weitere Auswahlmöglichkeit bieten.

Inhaltlich ging Michael Ammer auf die Nachvollziehbarkeit kommunaler Abläufe ein: „Die Transparenz aller politischen Entscheidungen liegt mir sehr am Herzen“, so Ammer. Weiter möchte er ein guter Zuhörer sein und sich für ein vernünftiges Miteinander im Stadtrat einsetzten. „Moderieren statt kommentieren“, sei seine Devise. Die Entscheidung zu einer Kandidatur habe er sich nicht leicht gemacht. Er begegne dem Bürgermeisteramt mit großer Achtung und ist der festen Überzeugung, dass in positivem Miteinander sehr viel für Bobingen bewegt werden könne.

Ammer ist der erste FBU-Kandidat der Vereinsgeschichte

In einer geheimen Wahl wurde Michael Ammer von allen wahlberechtigten Anwesenden einstimmig als erster FBU-Bürgermeisterkandidaten der Vereinsgeschichte nominiert. Ammer bedankte sich für das hohe Maß an Vertrauen und Unterstützung der Mitglieder. Er nehme diese neue Herausforderung mit Spannung, Respekt aber auch mit viel Vorfreude an und versprach, sich mit großem Engagement für die Inhalte der FBU einzusetzen.

Bis Januar haben Parteien Zeit, ihre Wahlvorschläge zu den Kommunalwahlen 2020 offiziell einzureichen. Ihre derzeitige Vorarbeit zeigt, dass sie so lange nicht brauchen werden. In allen politischen Gruppierungen hat längst die Sondierung geeigneter Kandidaten begonnen. Das gilt auch für die Listen zu Stadtrat und Kreistag.

Die Freien Wähler wollen Anfang Oktober ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Bobingen benennen. Das kündigte Vorsitzende Carmen Bader auf Anfrage an. Auch die Grünen werden einen eigenen Bewerber für den Chefposten im Rathaus aufstellen, so die Auskunft ihres Vorstandssprechers Kurt Ziegelmaier.

CSU und FDP tun sich mit der Wahl ihrer Kandidaten leicht

Die CSU wird am 17. Oktober ihre Kandidaten für den Stadtrat und das Bürgermeisteramt nominieren, sagt ihr Vize-Vorsitzender Franz Kaufmann. Und klar sei natürlich, dass Klaus Förster vom Zweiten zum Ersten Bürgermeister werden solle.

Die SPD verteidigt den Chefposten im Rathaus und werde dafür natürlich erneut Ersten Bürgermeister Bernd Müller aufstellen, so Ortsvorsitzender Armin Bergmann.

