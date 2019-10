vor 19 Min.

Fünf Künstlerinnen unter einem Dach

Bei der Schau im Wertachzentrum in Bobingen-Siedlung treffen unterschiedliche Stile aufeinander

Von Siegfried P. Rupprecht

Gemeinschaftsausstellungen leben meist von der Vielfalt ihrer Stilrichtungen. Nicht anders bei der aktuellen Präsentation im Quartierstreff im Wertachzentrum. Hier versammeln sich fünf Hobbykünstlerinnen mit unterschiedlichen Techniken. Sie signalisieren, wie es Quartiersmanagerin Cora Hemming-Haas bei der Vernissage feststellte, „ein vielfältiges, buntes und fröhliches Miteinander“. Gemeinsam sind ihnen allerdings die Motive: Die Werke beschränken sich vorwiegend auf Landschaften.

Silke Scharpf, Rosemarie Scholz, Smilla Kordik, Franziska Stegherr und Dagmar Templin verwirklichen in ihren Arbeiten Aussagekraft, verbunden mit Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, ohne dabei gänzlich ins Abstrakte zu gleiten. Damit bieten sie für den Betrachter einen besonderen Reiz und Charme.

Franziska Stegherr liebt das Detail. Ihre lebhaften Farbelemente korrespondieren miteinander, bringen die Bilder zum Schweben. „Ich liebe kräftige Farben“, sagt sie. Erste Malversuche unternahm sie bereits in der Kindheit mit ihrem Vater, dem Schöpfer zahlreicher Ölbilder. Es folgten Aquarellkurse beim Kunstverein Bobingen und Seminare. Als sich bei ihr der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand ankündigte, suchte sie eine neue sinnvolle Freizeitbeschäftigung. „Im Malen habe ich sie gefunden“, gesteht sie.

Silke Scharpfs Werke wirken geradlinig. Genau das wolle sie, erklärt die Malerin. So könne sich der Betrachter darin schnell zurechtfinden. Sie fertigt ausschließlich Landschaftsbilder. „Damit erziele ich die besten Ergebnisse“, meint sie. Warum gerade Ölfarben? „Damit kann ich noch im Malprozess Änderungen vornehmen“, sagt sie. Mit dem Malen befasst sie sich intensiver seit dem Tode zweier geliebten Menschen. Als weiteren Grund für ihren künstlerischen Wiedereinstieg nennt sie eine Schulteroperation und die durch die Ruhestellung verbundene Langeweile. Durch den US-Maler Bob Ross habe sie den Weg und die Technik für ihre Bilder gefunden, erzählt Scharpf.

Sofort ins Auge stoßen die faszinierenden Aquarelle von Rosemarie Scholz. Die Winterlandschaften und Stillleben sind kräftig gestaltet und doch wiederum filigran. Erste Malversuche in Öl entstanden bereits 1976. Nach Arbeiten mit Ton und Textilien stieg sie 13 Jahren später wieder in die Malerei ein, diesmal in die Aquarelltechnik. Ihre Werke sind gegenständlich. Die Abstraktion liege ihr nicht, berichtet sie. Von explosiver Farbigkeit ist „Heiße Erde“ von Dagmar Templin. Sie verfügt über ein ausgeprägtes Gefühl für die optische Wirkung von Farbkompositionen. Farblich ruhiger aber inhaltlich genauso präsent sind die Titel „Gemischte Gefühle“ und „Hochstimmung“. Die Hobbykünstlerin liebt es, Emotionen zu zelebrieren und die Stimmungen von Menschen zu beschreiben. Um ihre Arbeiten aussagekräftig zu gestalten, verwendet sie auch mal Noppenfolie, Bordüren oder Druckutensilien. Nach vielen Jahren der Seidenmalerei hat sie heuer das „Malfieber“ gepackt. „Ich musste einfach loslegen“, resümiert sie. In spontaner Weise seien so Bilder entstanden, die zum Nachdenken anregen sollen. Zu diesen Hobbykünstlerinnen, die alle zwischen 64 und 75 Jahre alt sind, gesellt sich mit Smilla Kordik auch ein Nesthäkchen.

Noch ist die 13-jährige Realschülerin, die seit Anfang des Jahres im örtlichen Kreativtreff aktiv ist, von bekannten Künstlern inspiriert, covert unter anderem Bildausschnitte und präsentiert sie im eigenen Arrangement. Dabei will sie sich nach eigenen Worten stilistisch und motivisch nicht festlegen. So begegnet dem Betrachter ein Katzenkopf genauso wie ein Elefant oder Marilyn Monroe als Zeichnung. Ihr Ziel sei, künstlerische Eigenständigkeit aufzubauen und die eigene Kreativität auszuleben.

Die Ausstellung verspricht mit ihren verschiedenen Stilen, Techniken und Betrachtungsweisen viel Abwechslung. Zudem fordert sie zum Dialog auf, der über die reine Präsentation hinausgeht. Cora Hemming-Haas formuliert es so: „Die Verschiedenartigkeit der Bilder ergibt in der Vielfalt ein harmonisch Ganzes in fröhlicher Verpackung.“

Die Ausstellung läuft noch bis Anfang Februar zu den Öffnungszeiten des Quartierstreffs: Montag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr.