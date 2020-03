vor 34 Min.

Für Kranke geht Briefwahl bis Sonntag

Welche Maßnahmen Königsbrunn für die Kommunalwahl trifft

In der Königsbrunner Wahlzentrale werden derzeit Maßnahmen getroffen, um für die Wähler und die Wahlhelfer die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren.

Neben den bekannten Vorsichtsmaßregeln gibt es weitere Maßnahmen: Wer die ausgelegten Stifte in den Wahlkabinen nicht verwenden möchte, kann auch eigene Stifte z mitbringen. Damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt, sollten jedoch keine dicken Filzstifte verwendet werden, deren Striche auf der Rückseite der Stimmzettel durchscheinen. Bleistifte dürfen ebenfalls nicht eingesetzt werden.

Wer seine beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhalten hat und dies glaubhaft versichert, kann am Samstag, 14. März, von 10 bis 12 Uhr persönlich unter Vorlage des Ausweises im Wahlamt, Marktstr. 3 ½, Zimmer 6, Ersatzunterlagen beantragen. Sollten Wähler am Wahltag plötzlich erkranken und nicht in der Lage sein, ein Wahllokal aufzusuchen, können sie bei Vorlage eines Nachweises kurzfristig noch per Briefwahl teilnehmen. Die Anträge müssen sie bis 15 Uhr des Wahltages im Wahlamt stellen, beziehungsweise über eine beauftragte Person mit Vollmacht stellen lassen.

Die traditionelle Wahlparty im Rathaus entfällt aus Sicherheitsgründen. (AZ)

