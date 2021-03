vor 33 Min.

Für das Gnadental-Stüberl wird ein Nachfolger gesucht

Plus Warum das Ausflugslokal auf einer Immobilienbörse zum Verkauf angeboten wird und welche Pläne die Inhaberin der Gaststätte im Westen von Großaitingen und Wehringen hat.

Von Elmar Knöchel

Vor allem unter Radfahrern und Ausflüglern ist der Biergarten im Gnadental bekannt und beliebt. Bei schönem Wetter müsste man dort oft Platzkarten vergeben. Jedenfalls war es so, bis Corona zugeschlagen hat.

Seitdem hat sich auch das Leben im malerischen Gnadental verändert. Doch im Moment denke man noch nicht daran, das Restaurant mit Biergarten und Hotelpension zu schließen, sagt Wirtin Margarete Schwemm-Dessi. Man habe bisher auch alle Mitarbeiter halten können. Über Kurzarbeit, Essen zum Mitnehmen und die Vermietung der Fremdenzimmer an Monteure und Handlungsreisende habe man eine Art Notbetrieb aufrechterhalten können.

Speisen zum Mitnehmen

Das Angebot für Speisen zum Mitnehmen, das man an Wochenenden und Feiertagen mittags und abends anbiete, werde gut angenommen. Zudem bestehe auch die Möglichkeit, mit dem Wohnwagen anzureisen und dann auf dem Grundstück zu dinieren. Dass das Anwesen nun auf einer Immobilienbörse im Internet zum Verkauf angeboten werde, habe spezielle Gründe.

Wirtin will Gastronomie bei Wehringen erhalten

Grundsätzlich sei das Problem, dass ihr ein Nachfolger fehle, sagt Margarete Schwemm-Dessi. Eigentlich sei angedacht gewesen, dass ihre Tochter einmal das Gnadental-Stüberl übernehmen wird. Doch die habe sich dagegen entschieden. Da die Inhaberin plant, in den nächsten zwei bis drei Jahren die Führung des Betriebes abzugeben, müsse sie sich nun auf die Suche nach Alternativen machen. Natürlich wäre es ihr am liebsten, wenn sie einen Pächter für das beliebte Ausflugsziel nahe der Wertach finden würde. So könnte die Gastronomie erhalten bleiben und die Mitarbeiter würden ihre Jobs behalten. "Doch wer kommt in diesen, für die Gastronomie existenzbedrohenden, Zeiten auf die Idee, einen so großen gastronomischen Betrieb zu pachten?", fragt die Wirtin im Gnadental. Daher sei es kein Wunder, dass es momentan keinen Pachtinteressenten gebe. Deshalb habe man sich entschlossen, parallel einen Verkauf ins Auge zu fassen. Auch dabei liege der Fokus auf einer weiteren gastronomischen Nutzung.

Nach dem Lockdown geht es im Gnadental-Stüberl weiter

Anders als bei der Verpachtung gebe es bei einem Verkauf durchaus Interessenten. Doch bisher liegt kein Angebot vor, das die Fortführung des Gnadental-Stüberls garantiere. Margarete Schwemm-Dessi beruhigt aber zunächst ihre Mitarbeiter und auch Gäste. "Wir müssen nicht schließen. Im Gegenteil: Nach Ende des Lockdowns werden wir auf jeden Fall wieder öffnen." Daher könne sie allen versichern, dass es kein schnelles Ende geben werde. Doch als verantwortungsvolle Unternehmerin sei es unabdingbar, sich um die Zukunftsperspektiven zu kümmern. Dazu gehöre eben auch, die Nachfolge zu sichern. Deshalb müsse sie sich beide Optionen, eine Verpachtung oder aber einen Verkauf des Anwesens, weiterhin offen halten.

