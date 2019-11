vor 19 Min.

Für die Kleinen geht’s wieder hoch hinauf

Wie die Eltern eines Königsbrunner Kindergartens Tausende Euro für die Sanierung des Spielplatzes auftreiben

Von Andrea Collisi

Bewegung und seine Kräfte einerseits ablassen können und anderseits auch austesten und die Balance trainieren, ist für alle Kinder wichtig und macht ihnen besondere Freude. So natürlich auch den Kindern im Kindergarten der Göttlichen Vorsehung. Um das zu ermöglichen, waren aber einige Anstrengungen nötig.

Schon im Januar hatte die Kitaleitung festgestellt, dass man den alten Kletterturm aus Sicherheitsgründen sperren musste, ein neuer kostete 13000 Euro. Auch für den großen Tunnel, der den Kleinen so viel Spaß bereitete, waren Instandsetzungen in Höhe von 7000 Euro notwendig. Das sah zunächst ganz danach aus, dass die Kinder ohne die geliebten Außengeräte bleiben würden. Denn für die Kirchenstiftung war nicht mehr als 4000 Euro Investition möglich. Nachdem der Stadtrat einen großzügigen Zuschuss von 11000 Euro genehmigte, da an den Kindergarten ja auch eine Kinderkrippe angebaut wird und so die Stadt Königsbrunn entlastet wird, blieben immer noch 5000 Euro, die beschafft werden mussten.

Das brachte den Elternbeirat unter besonderem Engagement der Vorsitzenden Carina Weser auf den Plan. Mithilfe von verschiedenen Aktionen und einer Tombola sammelten sie einerseits Geld, mittels der Eigenleistung beim Turmabbau mit Traktor, Anhänger und Teleskoplader und vor allem beim Aufbau des neuen Klettergerüsts konnte man einige Baukosten einsparen. Bei einer Abnehmaktion mit dem Fitz-Fitnessstudio hatte Carina Weser zudem 20 Kilo abgespeckt und für jedes Kilo 50 Euro von Christian Kunzi (wir berichteten) erhalten. Zudem legten er wie auch Physiotherapeut Jonathan Gebauer hohe Summen obendrauf.

Kindergartenleitung Simone Schwab freute sich wie die Verwaltungskoordinatorin des Trägers Mia Grabolus über so viel Eigeninitiative und soziales Engagement. Sie betonte gegenüber unserer Zeitung, dass sie auch bei anderen Aktionen wie „Hochbeet bauen“, „gesundes Pausenfrühstück“ und Bastel- und Vorlesenachmittagen Unterstützung seitens der Elternschaft erlebt. „Wir vom Kindergartenteam und der Elternbeirat arbeiten Hand in Hand“, sagte Schwab, und Carina Weser ergänzte: „Das kommt doch alles unseren Jüngsten zugute, wenn deren Augen glänzen, sind die Blasen und Schwielen an meinen Händen schnell vergessen!“

Nachdem das Klettergerüst aufgebaut war, mussten die Kinder aber noch vierzehn Tage warten bis der Rasen rundherum wieder neu eingesät und gewachsen war. Fünf Kubikmeter Erdreich wurden zuvor auch Fallschutzrichtlinien entsprechend um die Fundamente von Hand wieder zugeschaufelt. Bei der Einweihung mit Segnung hatten sich die Leiterin des Kindergartens, Erzieherinnen und die Kinder ein besonders Dankeslied auf das Engagement des Elternbeirats und seiner Vorsitzenden ausgedacht.

