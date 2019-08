vor 48 Min.

Für diesen Mann sind Volksfestbesuche ein Dienstgang

Bruno Landgraf gibt sein Amt als Leiter des Marktamtes in Bobingen ab. Künftig will er das Laurentiusfest privat genießen.

Von Anja Fischer

Für Bruno Landgraf werden die nächsten Tage auf dem Bobinger Volksfest und dem Laurentiusmarkt nicht so sein, wie in den früheren Jahren. Zwar muss der Leiter des Marktamtes wie bisher auch auf die Einhaltung der Marktordnung achten, aber er wird es diesmal mit ein wenig Wehmut tun. Nach 31 Jahren im Dienst ist es für Bruno Landgraf das letzte Volksfest. Im nächsten Jahr wird er das Marktamt bereits an seinen Nachfolger übergeben haben.

Seit 1988 prägt er den Laurentiusmarkt

Der Schaustellerverband zeichnete die Stadt Bobingen vor einigen Jahren für den 50. Laurentiusmarkt aus – einen Großteil der Zeit hatte Landgraf die Position des Marktleiters inne. Er folge auf Leonard Mang (1957-1979) und Rainer Geh (1980-1987) und bearbeitete 1988 seinen ersten Laurentiusmarkt.

Seither hat sich viel verändert: „In den ersten Jahren bauten wir zum Markt noch selbst unsere eigenen Stände aus Holz für die Verkäufer auf“, erinnert sich Bruno Landgraf. Da sei der Bauhof den ganzen Samstag vorher beschäftigt gewesen. Heute – bei rund 120 Fieranten am Laurentiusmarkt – wäre das nicht mehr zu machen. Überhaupt sei der Marktbesuch heute ein anderer als früher, hat Landgraf bemerkt.

Vor 30 Jahren habe man den Markt gezielt aufgesucht, um sich mit Haushaltswaren für das nächste Jahr einzudecken: Besen, Bürsten, Messer und ähnliches seien damals stark nachgefragt worden. Es habe zudem mehr Spielwarenstände, einen Blumenstand, Essen oder Trinken gegeben. Mittlerweile sei das Spektrum an Lederwaren und Textilien am größten. Dabei werde beim Einkauf auch mehr verglichen - früher sei mehr verhandelt worden.

An diesem Sonntag wird die Poststraße wieder zum Marktplatz

Mit dem Laurentiusmarkt an diesem Sonntag, bei dem der Marktleiter immer schon ab sechs Uhr früh zum Aufbau auf den Beinen ist, und mit den Kontrollen auf dem Vergnügungspark gibt es nur wenig Zeit, auch einmal privat auf das Volksfest zu gehen. „Da bleibt eigentlich nur den Montag mit dem Feuerwerk und den habe ich mir eigentlich immer freigehalten, um auch einmal privat ins Bierzelt zu gehen und dort ein wenig sitzen zu können“, erzählt Landgraf. Da versuche er, einfach einmal nur Gast zu sein.

Das ist nicht immer leicht, wie der ebenfalls langjährige Leiter des Bobinger Ordnungsamtes, dem das Marktamt zugeordnet ist, zugibt. Ein persönlicher Markt- oder Volksfestbesuch habe immer auch einen Arbeitsaspekt, auch weil er das Hausrecht für die Stadt ausübe. „Wenn ich auf den Platz oder den Markt komme, gibt es eigentlich immer etwas, was die Leute von mir wollen. Ruhig durch einen Markt gehen kann ich überall – nur nicht in Bobingen“, lacht Landgraf. Mal passe oder funktioniere etwas nicht, mal gebe es Probleme mit dem Standnachbarn. Bis zur Erneuerung der Stromversorgung auf dem Festplatz im vergangenen Jahr sei es auch hier öfter zu Problemen gekommen. Was er aber an den Fieranten und Schaustellern stets schätze, so Landgraf, sei die Möglichkeit gewesen, im gemeinsamen Gespräch die Schwierigkeiten zu lösen. Da habe man viel regeln können. Nur selten musste Landgraf von seinem Hausrecht Gebrauch machen und auf dem Laurentiusmarkt Fieranten des Platzes verweisen. „Das haben wir eigentlich nur gemacht, wenn es Standbetreiber gab, die die Besucher bedrängten oder sehr dreist angesprochen haben“, erinnert er sich.

Künftig ist er als Privatmann unterwegs

Trotz allem macht ihm die Arbeit auf Volksfest und Laurentiusmarkt auch nach über dreißig Jahren immer noch Spaß. „Die Zusammenarbeit mit den Schaustellern war stets gut“, erklärt Bruno Landgraf einen der Gründe. Wenn er in diesem Jahr über den Platz läuft, wird er sicherlich die Gedanken an seinen Abschied von sich wegschieben. Im nächsten Jahr kann Landgraf dann auch das Bobinger Volksfest ganz als Privatmann besuchen, aber „ob ich es nach so langer Zeit schaffe, dorthin zu gehen, ganz ohne dienstlich darüber nachzudenken, weiß ich noch nicht“, schmunzelt er.