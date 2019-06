vor 3 Min.

„Für manche Bio-Produkte ist kein Markt da“

Bauern im Landkreis zeigen am Pfingstmontag Bürgern, wie sie arbeiten. Im Interview erklären Königsbrunner Landwirte, warum nicht jeder auf Bio umstellen kann.

Von Adrian Bauer

Am Pfingstmontag führen Landwirte in fünf Orten im Landkreis interessierte Bürger über ihre Felder und erklären ihnen, wie bäuerliche Arbeit im 21. Jahrhundert funktioniert. In Königsbrunn führen Walter Schuler, stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, und Ortsbäuerin Christine Schäble die Gäste über die Felder.

Was versprechen sich die Landwirte von dieser Aktion?

Walter Schuler: In Gesprächen merkt man wieder, dass gerade die Menschen in der Stadt immer weiter weg sind von der Arbeit eines Landwirts. Wann wird Gülle gefahren, was wird angebaut, warum wird gespritzt – diese Fragen wollen wir beantworten. Wir haben eine Runde über die Königsbrunner Felder ausgearbeitet, bei denen alle Feldfrüchte vorkommen, die bei uns wachsen: Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps und einiges mehr. Außerdem stellen wir technische Geräte vor. Wir haben auch einen Biolandwirt dabei, der zeigt, wie ein Striegel funktioniert, mit dem man das Unkraut mechanisch bekämpft. Wir stellen auch vor, wie eine Maschine arbeitet, mit der man Pflanzenschutzmittel ausbringt.

Werden Sie auch die Neuregelungen nach dem Volksbegehren Artenschutz thematisieren?

Schuler: Das wird sicher nicht ausbleiben. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir jeden respektieren, der sich noch intensiver um Pflanzen und Tiere kümmert, als wir das schon tun. Kein Bauer hat einen Vorteil von kranken Tieren, jeder will gesunden Ackerboden. Doch man muss sehen, dass erst seit es Pflanzenschutzmittel und mineralischen Dünger gibt, bei uns keine Hungersnöte mehr herrschen. Zudem sind die Zulassungen streng reglementiert, alles ist gesetzlich geregelt. Christine Schäble: Kein Landwirt wird mehr Pflanzenschutzmittel spritzen als unbedingt notwendig. Das ist allein schon ein Kostenfaktor. Die Stoffe sind sehr teuer, wer zu viel nimmt, kann mit seinen Waren keinen Gewinn mehr erzielen.

Warum stellen aus Ihrer Sicht nicht mehr Landwirte auf Bio-Produktion um?

Schuler: 2001 hat Umweltministerin Renate Künast das Ziel ausgegeben, einen Anteil von 20 Prozent Bio-Produktion zu schaffen. Derzeit sind es etwa acht bis zehn Prozent. Im Gemüsebereich sind wir knapp dran an der Marke. Beim Fleisch liegt der Anteil nicht einmal bei einem Prozent. Ein Landwirt macht alles, was ihm Geld bringt. Für manche Produkte ist derzeit aber einfach kein Markt da. Denn Bio muss mehr kosten als konventionell erzeugte Produkte.

Schäble: Ich kenne einige Landwirte, die kürzlich auf Bio-Produktion umgestellt haben. Das ist ein schwieriger Prozess. Getreide, das auf einem Feld wächst, das zuvor konventionell bewirtschaftet wurde, kann am Anfang nur als Futtermittel für Bio-Tiere verkauft werden. Allerdings werden die Bauern das nicht zum Bio-Preis los, sondern müssen es zum Preis fürs konventionelle Getreide vermarkten. Sie haben also den geringeren Ertrag und bekommen nicht das erhoffte Geld. Ohnehin steht der Endpreis bei allen Formen der Landwirtschaft erst drei Monate, nachdem man sein Getreide abgeliefert hat, fest. Planungssicherheit hat man da keine.

Stellen Sie seit dem Bürgerbegehren eine verstärkte Bio-Begeisterung fest?

Schuler: Bei meiner Blühwiesen-Aktion haben 80 Bürger mitgemacht, das sind zwei Prozent derer, die in Königsbrunn für das Volksbegehren unterschrieben haben. Auf der anderen Seite bekommt man von Autofahrern den Vogel gezeigt, wenn man Pflanzenschutzmittel auf den Feldern ausbringt. Jede Hausfrau hat zu Hause Waschmaschine, Geschirrspüler und Küchenmaschine, aber der Landwirt soll arbeiten wie vor 100 Jahren. Schäble: In Kinderbüchern werden Bauernhöfe mit zehn Kühen und ein paar Hühnern gezeigt. Viele Menschen sind erstaunt, wenn sie sehen, wie viele Tiere wir haben, und sind in ihrem Weltbild erschüttert, weil sie die Zusammenhänge nicht kennen.

Schuler: 1990 waren wir zu dritt auf dem Hof, mein Vater, meine Mutter und ich. Wir hatten 20 Kühe und 30 Bullen. Heute habe ich deutlich mehr Tiere, keine Milchkühe mehr, bearbeite deutlich mehr Flächen mit mehr Technikeinsatz. Der technische Fortschritt macht unsere Arbeit effizienter. So kann man ausgleichen, dass seit damals die Preise gesunken sind.

Kann Deutschland die viel geforderte Agrarwende alleine schaffen oder müssen hier EU-weite Regelungen her?

Schäble: Einige Dinge kann man nicht vereinheitlichen, beispielsweise weil sie von den klimatischen Gegebenheiten abhängen. Andere dagegen könnte man schon lange angleichen: In Frankreich bekommen die Bauern beispielsweise eine deutlich höhere Dieselentschädigung als wir in Deutschland. Schuler: Man muss verstehen, dass die Landwirte in einem globalen Markt arbeiten. Viele Dinge sind weder EU- noch weltweit einheitlich geregelt. Nehmen Sie den Hormoneinsatz bei Rindfleisch. Bei uns ist das seit 30 Jahren verboten, in den USA ganz normal. Und wenn es in der EU oder Deutschland einheitliche Regelungen für mehr biologische Landwirtschaft gäbe, muss der Verbraucher dann auch diesen Schritt mitgehen. Der Bauer macht alles, was ihm Geld bringt. Die Frage ist, ob der Kunde im Supermarkt auch zum deutschen Käse greift, wenn ein anderer 50 Cent billiger ist.

Die Termine der Touren

An fünf Orten im Landkreis Augsburg bietet der Bayerische Bauernverband Führungen für Bürger zu den Feldern der örtlichen Landwirte an. Alle Runden werden mit dem Fahrrad absolviert.

Die Treffpunkte am Pfingstmontag, 10. Juni, sind:

Königsbrunn 10 Uhr am Kreisverkehr an der Wertachstraße/Gartenstraße (Jongleur), Veranstalter ist Walter Schuler.

Untermeitingen 10 Uhr in der Welserstraße 13, Stefan Pech.

Ustersbach 10 Uhr in der Hauptstraße 36 bei Familie Ellenrieder.

Allmannshofen 10 Uhr in der Kirchberghalle (Hauptstraße 16) bei Familie Grob.

Kutzenhausen 13 Uhr in der Bahnhofstraße 1 bei Martin Mayr.

