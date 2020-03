07.03.2020

Für mehr Miteinander in der Gesellschaft

Jetzt gibt es einen VdK-Ortsverband Westliches Lechfeld. Was seine Aufgaben sind

Jetzt gibt es auch einen VdK-Ortsverband Westliches Lechfeld: Er wurde in Igling aus der Taufe gehoben. Dazu kamen zahlreiche Mitglieder der bisherigen Ortsverbände Hurlach, Igling und Obermeitingen sowie interessierte Gäste.

Unter dem Motto „Gegen die soziale Kälte“ stellte VdK-Kreisvorsitzenden und Altlandrat Walter Eichner die Aufgaben des Sozialverbands vor. In den ersten 20 Jahren nach einer Gründung 1946 kümmerte sich der VdK vor allem um die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Heute ist er mit fast zwei Millionen Mitgliedern die größte Selbsthilfeorganisation in Deutschlands und vertritt die Interessen von Sozialversicherten, älteren Arbeitnehmern, Senioren, Menschen mit Behinderung sowie chronischen Kranken gegenüber der Politik und an den Sozialgerichten. Das Miteinander stehe im Mittelpunkt der Arbeit des VdK. Für diese Arbeit kommt es Eichner zufolge vor allem auf die Arbeit im kleinen Umfeld an. Als eine zentrale Aufgabe für den VdK bezeichnete Eichner die Auseinandersetzung mit dem Thema Pflege. Alarmierend seien die Entwicklungen im Landkreis Landsberg. So werden in zehn Jahren 450 bis 500 Altenheimplätze, 40 Kurzzeitplätze und 30 bis 40 Tag- und Nachtpflegeplätze fehlen. Ein nicht zu übersehendes Defizit sei auch, dass es im Landkreis keine stationäres Hospizangebot gebe. Ferner sei zu bedenken dass der Bedarf auch im Zusammenhang mit der Gewinnung des Personals gesehen werden müsse.

Die Wahlen für den Vorstand des neuen Ortsverbandes waren schnell abgewickelt. Zum Ortsvorsitzenden wurde Ruhestandspfarrer Sebastian Klaus gewählt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Mitglieder Maria Rampp. Das Amt der Schriftführerin übernahm Birgitta Klein. Als Beisitzer fungieren Bürgermeister Günter Först, Herbert Rid und Robert Stannecker (zugleich Vertretung der jungen Generation). Zur Vertreterin der Frauen wurde Marianne Baumgartner bestellt. Als Delegierte im Kreisverband vertreten den neuen Ortsverband Günter Först, Sebastian Klaus und Marianne Baumgartner. Herbert Rid übernimmt das Amt des Kassiers. (SZ)

