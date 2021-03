12:00 Uhr

Fürchten AfD-Mitglieder jetzt um ihren Job?

Plus Der Verfassungsschutz will die AfD als Rechtsextremisten ins Visier nehmen. Was bedeutet das für örtliche Funktionäre der Partei?

In zwei Wochen will sich der Abgeordnete Rainer Kraft erneut um Bundestagskandidaten der AfD in Augsburg Land wählen lassen. Die Veranstaltung hatte wegen der Corona-Bestimmungen schon zweimal verschoben werden müssen. Mehr aber beschäftigt die Partei, dass sie der Verfassungsschutz in Gänze zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklären will. Zwar stoppte das Verwaltungsgericht in Köln den Geheimdienst vorerst, die Entscheidung in der Hauptsache aber steht noch aus: Die AfD will einem Eilverfahren ihre Einstufung als rechtsextreme Partei verhindern. Was würde diese für die AfD und ihre Mitglieder im Augsburger Land bedeuten?

Der Polizeibeamte und AfD-Politiker Frank Skipiol. Bild: Reinhard Kistner

Frank Skipiol, 45, ist einer der bekanntesten Mandatsträger der Partei im Augsburger Land. Er sitzt nicht nur im Königsbrunner Stadtrat und im Kreistag, sondern ist auch Fraktionsvorsitzender der Partei im Bezirkstag. Und er ist Polizeibeamter in Augsburg. Dennoch fürchtet er keine beruflichen Nachteile, wie er sagt. "Denn ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und bin auch bereit, diese zu verteidigen."

Polizist und AfD-Politiker aus Königsbrunn

"Ich habe mit dieser Entwicklung gerechnet, kann sie aber nicht nachvollziehen", sagt Skipiol. Es stimme einfach nicht, dass der sogenannte Flügel, den der Verfassungsschutz schon im März des vergangenen Jahres als rechtsextrem eingestuft und der sich inzwischen aufgelöst hat, immer mehr Einfluss in der Partei gewinnt. Er kämpfe selber aktiv gegen ehemalige Flügel-Leute, versichert der Polizeibeamte. Er räumt aber ein: "Es gibt den einen oder anderen in der Gesamtpartei, der meiner Ansicht nach den Bogen überspannt und den Boden des Grundgesetzes verlassen hat. Das ist aber nicht die Mehrheit in der Partei, sondern bewegt sicher eher im Promillebereich."

Nach Angaben des Bayerischen Verfassungsschutzes aus dem vergangenen Jahr hat der Flügel in der Region aber durchaus Freunde. Ein AfD-Funktionär des Kreisverbandes Aichach-Friedberg sei bayerischer Ansprechpartner für organisatorische Belange des Flügel in Bayern und wollte 2020 einen Neujahrsempfang mit dessen Führungsleuten Björn Höcke und Andreas Kalbitz organisieren.

Zu dessen wenigen Relikten des Flügel im Freistaat nach der offiziellen Auflösung gehört eine bis heute aktive Facebook-Gruppe namens "Flügelfreunde Meitingen". Sie habe bundesweit etwa 40 Mitglieder, so der Verfassungsschutz.

Auch der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft aus Langweid stand einst dem Flügel nahe, ging aber dann in offiziellen Erklärungen zunehmend auf Distanz zu den Rechtsextremisten um ihren Frontmann Björn Höcke. Am Freitag erklärte Kraft auf Anfrage unserer Redaktion: "Ich bin Mitglied der Alternative für Deutschland und halte Parallelstrukturen innerhalb meiner Partei für schädlich."

Der Langweider Rainer Kraft sitzt für die AfD im Bundestag. Bild: Marcus Merk

Das Vorgehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz bewertete Kraft als Versuch, den Inlandsgeheimdienst dazu zu benützen, um den politischen Gegner zu schädigen. Kraft wörtlich: "Unter der Regentschaft von Kanzlerin Merkel driftet die Politik immer mehr in Richtung einer autokratischen Herrschaft ab."

Kistner: Keine Extremisten im Kreisverband

Auch der AfD-Kreisvorsitzende Reinhard Kistner, der ebenfalls in Königsbrunn lebt, versichert, dass die Äußerungen aus dem "Flügel" oder der ebenfalls als rechtsextrem eingestuften Partei-Jugendorganisation "Junge Alternative" in der Partei nicht mehrheitsfähig seien. Das gelte vor allem für den Kreisverband Augsburg-Land.

Der Bundeswehr-Major außer Dienst muss selber keine beruflichen Konsequenzen fürchten, glaubt aber auch nicht, dass dies anderen drohe: "Gerade Soldaten und Polizisten in unserer Partei machen sich natürlich jetzt so ihre Gedanken, ob das Auswirkungen auf ihren Job hat. Aber solange das einzelne Mitglied sich nicht extremistisch äußert, hat es meiner Meinung nach nichts zu befürchten."

