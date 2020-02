vor 50 Min.

Fuggerstraße: Welche Veränderungen die Sanierung mit sich bringt

Mit dem Ausbau der Fuggerstraße will Schwabmünchen Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit in der Stadtmitte schaffen.

Plus In wenigen Wochen beginnen die Bauarbeiten in der Fuggerstraße in Schwabmünchen. Welche Neuerungen es geben soll und was Anwohner stört.

Von Nadine Kruppe

Mehr Bäume, W-Lan in der Innenstadt und eine neue Bushaltestelle – mit der Sanierung der Fuggerstraße soll sich in Schwabmünchens Zentrum einiges ändern. Zum zweiten Mal hat die Stadt nun ihr Konzept vorgestellt. Mehr als 50 Anwohner und Geschäftsinhaber kamen zur öffentlichen Bürgerinformation. Bereits vor zwei Wochen konnten Anwohner ihre Wünsche und Anregungen anbringen. Diese wurden in der jetzigen Veranstaltung in das geplante Konzept eingearbeitet.

Geplant ist eine Sanierung der Fuggerstraße in sechs Bauabschnitten. Begonnen werden soll im März. Nachdem Gas- und Wasserleitungen bereits erneuert wurden, stehen nun Straßenbauarbeiten bevor. Die Randpflastersteine für die neuen Gehwege werden gesetzt und der Frostschutzkies in die Fahrbahn eingebracht. Während der Arbeiten wird die Straße auf Höhe des Parkplatzes Stadtgarten bis zur Burgstraße voll gesperrt sein. Doch Bürgermeister Lorenz Müller gab beim Infoabend Entwarnung: „Alle Geschäfte bleiben jederzeit erreichbar.“ Ausweichrouten und Parkplätze würden für jeden Bauabschnitt rechtzeitig ausgeschildert. Fuggerstraße: Breite Gehwege sollen Platz für Fußgänger schaffen Den Planungen zufolge sollen die Bauabschnitte jeweils nach zweieinhalb Monaten abgeschlossen sein. Der komplette Ausbau der Fuggerstraße dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres. In einem letzten Abschnitt soll im Frühjahr 2021 die Frauenstraße erneuert werden. Im Zuge des Ausbaus wird die Fuggerstraße schmaler gebaut und die 30er-Zone als verkehrsberuhigter Bereich erweitert. Fußgänger sollen auf den breiteren Gehwege mehr Platz haben. Geschäfte sollen Tische und Stühle aufstellen können, ohne Passanten zu stören oder das im Boden eingelassene Blindenleitsystem zu blockieren. Um die Schwabmünchner Innenstadt grüner zu machen, werden 43 robustere Bäume gepflanzt. Die 13 Bäume, die bislang die Straße säumten, wurden entfernt, damit die Arbeiten bei guter Wetterlage zügig beginnen können. Neben den neuen Bäumen will die Stadt vor allem im Bereich der Frauenstraße mehr Bepflanzungen einsetzen. Sitzbänke sollen zum Ausruhen einladen. Eine dritte Bushaltestelle soll eingerichtet werden Um die Innenstadt auch für Fahrradfahrer attraktiver zu machen, werden unter den Bäumen Fahrradständer aufgestellt. Damit Besucher die Innenstadt besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, sieht die Planung den Bau einer dritten Bushaltestelle an der Abzweigung Frauenstraße vor. Auf Wunsch einer Anwohnerin überlegt die Stadt, ob die Errichtung von Kombibehältern mit Hundekotbeutelspender und Mülleimer effektiv wären. Im neue Konzept für die Fuggerstraße ist außerdem eine neue Straßenbeleuchtung in Form von Stelen vorgesehen. Diese verfügen über Stromanschlüsse, die bei Festen in der Innenstadt genutzt werden können. Die Leuchten können zudem mit einem W-Lan-fähigen Modul ausgestattet werden, um freies Internet im ganzen Innenstadtbereich anzubieten. Aber auch für die Anwohner gibt es in Sachen Internet gute Nachrichten. Der Versorger LEW-TelNet wird im Sanierungsbereich Glasfaserkabel verlegen und auch die Telekom will die Datengeschwindigkeit erhöhen. Mit Flyern will die Stadt die Schwabmünchner informieren Die Parksituation und Umleitungen während der Bauphase machte einigen Anwohnern Sorgen. So sei das Parken auf dem Festplatz jetzt schon schwierig und werde bei Festen noch problematischer. Müller nahm diesen Einwand auf ebenso wie den Hinweis von Klaus Hrdina, Betreuer in den Ulrichswerkstätten. Er erklärte, dass ein Ausflug über die Fuggerstraße für Menschen mit Behinderung oder Senioren kaum möglich ist. Die Querungshilfen seien nicht hilfreich, da das Anhalten der Autofahrer freiwillig ist. Hrdina zufolge könnte ein Zebrastreifen Abhilfe schaffen. Auch Einzelhändlern aus Schwabmünchen blicken der geplante Sanierung mit Sorge entgegen. Um alle Schwabmünchner über die Baumaßnahme zu informieren, werden 15.000 Flyer zur Sanierung der Fuggerstraße verteilt. Interessierte können sich auf der Homepage der Stadt für den Baustellen-Newsletter anmelden oder sich in der Facebook-Gruppe informieren. „Wir werden mit unserem Verkehrs- und Einkaufsverhalten miteinander diese neun Monate durchstehen, um eine schönere, grünere und barrierefreie Innenstadt zu haben“, sagte Bürgermeister Müller.

