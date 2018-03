05:01 Uhr

Furcht einflößende Wesen in der Bank

Die Ausstellung „Doppelgänger“ der Künstlerin Alexandra Vassilikian erzeugt bewusst intensive Spannung. Welche Rolle der Aufzug der Raiffeisenbank dabei spielt

Von Uwe Bolten

Ist es ein Gestrüpp? Ist es ein Fantasieobjekt? „Für mich sieht es wie ein großes Unterwasser-Korallenriff aus“, sagte der 15-jährige Ludwig Domberger, nachdem er eines der drei mit dem Schwabmünchner Kunst- und Kulturpreis 2017 prämierten Werke von Alexandra Vassilikian in Augenschein genommen hatte. Domberger ist Cellist im Orchester Capella St.Michael, das die Vernissage zur Ausstellung „Doppelgänger“ der in Klimmach und Paris residierenden Künstlerin in den Räumen der Raiffeisenbank musikalisch äußerst stimmungsvoll untermalte.

Bevor die geladenen 130 Gäste aus dem Kundenstamm, aus der Wirtschaft und dem öffentlichem Leben die Ergebnisse jahrelanger Arbeit der in Bukarest, Rumänien, geborenen Fotografin und Malerin auf sich wirken lassen konnten, legte Sabine Sünwoldt, Leiterin vom „Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen“ in ihrer Ausstellungsbeschreibung den Grundstein zum Verständnis der Werke. Schon allein die Techniken verdienten besondere Beachtung. Die analogen Fotos, auf klassischem Baryt-Papier unterschiedlich belichtetet, übermalte Vassilikian beispielsweise mit Asche oder Kohle. Das Papier verändere bei der Einwirkung unterschiedlicher Umwelteinflüsse seine Wölbung und gebe damit jeden Tag eine neue Sicht auf den Schattenwurf frei, erzeugte Sabine Sünwoldt eine spürbare Spannung bei den Gästen.

Eigensinnige Kunst, die ihren eigenen Gesetzen folgt

„Die Kunst Alexandra Vassilikians ist eine eigensinnige. Sie ist weder modern noch modisch, weder klassisch noch altmodisch, sie folgt ihren eigenen Gesetzen“, konstatierte Sünwoldt, bevor sie sprachlich fesselnd die Besucher in die Entstehungsgeschichte der international anerkannten und erfolgreichen Künstlerin einführte. „Die drei Siegerbilder des Kunstpreises bilden den Mittelpunkt einer Ausstellung, die Bilder aus der Zeit von 2014 bis 2018 präsentieren“, sagte sie und wies darauf hin, dass einige Fotografien deutlich älter seien und deren Fertigstellung als Bild erst kürzlich erfolgten.

„Die Ausstellung vereint Doppelgänger aus verschiedenen Ecken Europas. Es sind mächtige, Ehrfurcht einflößende Lebewesen, die doch ungemein filigran und lebendig sind“, weckte die Museumsleiterin immer mehr die Neugier der Gäste auf die Ausstellung im ersten Stock des Bankgebäudes. Die Capella St. Michael unter der Leitung von Stefan Wagner, nahm nach den Worten der Museumsleiterin mit dem Titel „Lady In The Water“ von James Newton Howard den Spannungsbogen so geschickt auf, dass die Bilder jetzt schon vor dem geistigen Auge der Besucher Gestalt anzunehmen schienen.

Die Rahmen passen zum Aufzug im Museum

„Ich wollte unbedingt eine Auseinandersetzung mit den zum Teil sehr feinen Strukturen der Bilder zu den Rahmen herstellen“, sagte Alexandra Vassilikian zu den aus Winkeleisen gefertigten Metallrahmen, deren Grau sich nicht wesentlich von der Farbgestaltung der Bilder abhebt. „Ein Zufall kommt hier in der Ausstellung noch dazu. Die Rahmen sind im Einklang mit der Bauweise des Aufzuges hier im Haus“, sagte sie und blickte in Richtung der klobigen Metallkonstruktion, die sich vom Keller bis in den ersten Stock erstreckt. „Ein Lieblingsbild gibt es für mich nicht. Ich mag sie alle gleich, sonst hätte ich sie nicht geschaffen“, sagte sie. Wenn sie jedoch bestimmte Bäume sehe, dann spüre sie, ob eine Verbindung bestehe.

Raiffeisenbank-Vorstand Herbert Jauchmann unterstrich die Rolle der Ausstellung für die Öffentlichkeit. „Nachdem Alexandra Vassilikian den von uns geförderten Kunst- und Kulturpreis zugesprochen bekam, wollten wir nicht, dass die Werke nach der Verleihung wieder verschwinden. Deshalb präsentieren wir sie jetzt für alle interessierten Bürger“, begründete er den ungewöhnlichen Ausstellungsort.

Aufgrund seiner Eigenart biete der Ort auch die Ruhe für eine intensive Betrachtung und Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, ergänzte Jauchmann weiter. Die Ausstellung ist für jedermann während der regulären Öffnungszeiten im ersten Stock der Raiffeisenbank in den nächsten Wochen zugänglich. „Wir freuen uns auch auf Besucher, die nicht Kunde bei uns sind“, sagte augenzwinkernd der Raiba-Vorstand.

