Fußball Bayernliga

vor 55 Min.

Der Knoten beim TSV Schwabmünchen ist geplatzt

Der Kapitän geht voran: Mit diesem Kopfball brachte Schwabmüncnens Tim Uhde Nummer 8 sein Team in Führung.

Plus Lange genug hat es gedauert, doch nun ist es geschafft: Der TSV Schwabmünchen holte beim 3:0 gegen Pullach den ersten Sieg in der Bayernliga-Saison. Ein Spieler wird die Partie wohl nicht so schnell vergessen.

Von Norbert Staub

Verletzte, Gesperrte, Spieler, die beruflich verhindert waren - die Schwabmünchner mussten zahlreiche Ausfälle beklagen, so dass zwei A-Jugendspieler in den Kader rückten. Einer von ihnen, Luis Schäffler, durfte sogar von Anfang an ran, der andere, Diego Dragone, wurde 15 Minuten vor Schluss eingewechselt. Auch sonst waren die Voraussetzungen nicht Besonders: Schon Stunden vor dem Spiel setzte Regen ein, der auch während der Partie nicht aufhörte. Immerhin stand Maximilian Aschner im Team, während der Einsatz von Rainer d’Almeida, auf den Trainer Paolo Maiolo gehofft hatte, noch zu früh gekommen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

