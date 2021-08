Fußball Bayernliga

Es bleibt weiter schwierig für den TSV Schwabmünchen

Plus Selbst der bisherige Lieblingsgegner Kirchanschöring bereitet den Schwabmünchnern Sorgen. Warum es gerade nicht läuft und wie am Samstag trotzdem ein Erfolg gelingen soll.

Von Christian Kruppe

Sieben Punkte aus sieben Spielen - die Bilanz der Schwabmünchner Bayernligakicker spiegelt nahezu perfekt die Lage der Maiolo-Elf wieder. Ein Punkt pro Spiel ist unter dem Strich nicht so wirklich schlecht, aber gut ist es auch nicht. Nun kommt am Samstag (17 Uhr) der SV Kirchanschöring an die Feldgieß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

