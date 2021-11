Fußball Bayernliga

vor 4 Min.

Kellerderby in Schwabmünchen

Plus Gegen das Schlusslicht Gundelfingen sollten die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer unbedingt punkten. Ein wichtiger Spieler fällt aber längere Zeit aus.

Von Vanessa Bäumel

Auf den TSV Schwabmünchen wartet am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel. Es geht gegen den direkten Konkurrenten Gundelfingen. Dabei plagen die Schwabmünchner noch immer große Personalsorgen. Trotz dieser müssen am Sonntag um 14 Uhr auf eigenem Platz Punkte her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen