Lucas Kusterer wird Schwabmünchen länger fehlen

Das erste Pflichtspiel steht für die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen an. Lucas Kusterer wird wegen einer schweren Verletzung fehlen.

Nach durchaus starken Testspielergebnissen können die Schwabmünchner Bayernligakicker am Samstag (14 Uhr) ihre bisher gezeigten Leistungen im Wettkampfmodus bestätigen. In der Qualifikation zum Verbandspokal ist die Elf von Trainer Paolo Maiolo zu Gast beim Ligakonkurrenten Pullach.

"Das wird ein hoch interessanter Test auf Wettkampfniveau", so Schwabmünchens Trainer voller Vorfreude. Wobei der Begriff "Test" nicht ganz passt. "Ich will weiterkommen", gibt Maiolo die Richtung vor. Aber das wird kein Selbstläufer. Pullach ist zwar nicht mehr so dominant wie vor ein paar Jahren, trotzdem sind die Münchner noch lange kein Fallobst. "Mit Alexander Benede haben sie einen guten Spielertrainer. Das wird nicht einfach", vermutet Maiolo.

Kusterer reißt sich das Kreuzband

Zumal er seinen Kader umbauen muss. Maximilian Viehl ist aus beruflichen Gründen wieder nach Illertissen zurückgekehrt, zudem hat sich die Verletzung von Lucas Kusterer aus der Partie gegen die U19 des FC Augsburg als Kreuzbandriss herausgestellt. Gut möglich, dass die Schwabmünchner daher nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden. Grundsätzlich sind dabei Verstärkungen auf allen Positionen willkommen, "sofern sie zu uns passen", so Maiolo, der aber noch einen speziellen Wunsch hat: "Ein Innenverteidiger, gerne mit Erfahrung, das wäre mir am liebsten", hofft er.