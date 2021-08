Fußball Bayernliga

18:54 Uhr

Nach dem Fehlstart: Der TSV Schwabmünchen und der Druck

Plus Nach drei Niederlagen steht der TSV Schwabmünchen am Tabellenende. Trotzdem versichert Trainer Maiolo, dass man vor dem Spiel gegen Pullach keinen Druck verspüre.

Von Norbert Staub

Die Bilanz der bisherigen Saison in der Bayernliga ist ernüchternd für den TSV Schwabmünchen: Keine Punkte, keine Tore, Schlusslicht in der Tabelle. Noch schlimmer sieht die Sache aus, wenn man über die aktuelle Spielzeit hinaus schaut: Seit November 2019 gab es in der Bayernliga nur noch Niederlagen für den TSV Schwabmünchen. Damals siegte man 3:2 bei Türkspor Augsburg und hatte den Relegationsplatz im Visier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

