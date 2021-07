Schwabmünchen kommt nicht in Schwung

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen kommen nicht in Tritt: Nach einer erneut schwachen Vorstellung musste man sich Kottern mit 0:2 geschlagen geben.

Nach rund neun Monaten gab es endlich wieder Bayernliga-Fußball in Schwabmünchen zu sehen. Gegner war der TSV Kottern - das Team, gegen das man im Oktober 2020 hätte antreten müssen, doch genau an dem Spieltag ging es in die Corona-Pause, die ja bekanntlich mit dem Abbruch der Saison endete. „So schließt sich der Kreis“, sagte Team-Manager Werner Muth, der mit den bisherigen Auftritten des Schwabmünchner Teams nicht zufrieden war: „Wir haben so eine gute Vorbereitung gespielt, und deshalb bin ich von den bisherigen Spielen enttäuscht. Das ist mir unverständlich.“

Enttäuschende erste Halbzeit

Es war also Wiedergutmachung angesagt beim ersten Heimspiel der Saison in Schwabmünchen, das aber nur rund 150 Zuschauer sehen wollten. Und die wurden vor allem in der ersten Halbzeit von der Heimmannschaft enttäuscht, die nahtlos an die schwachen Vorstellungen in den bisherigen Pflichtspielen anknüpfte. Die Gäste gingen bereits in der sechsten Minute in Führung, als die Schwabmünchner den Ball nicht aus dem Strafraum bekamen und Achim Speiser einnetzte. Die Schwabmünchner hatten zwar mehr vom Spiel, doch Kottern war deutlich gefährlicher. in der 25. Minute liefen die Gäste mit zwei gegen eins auf das Schwabmünchner Tor zu, doch Torschütze Speiser vergab. Nur drei Minuten später eine ähnliche Situation, und diesmal traf Speiser.

Immer wieder lud die unsichere Schwabmünchner Hintermannschaft die Gäste zu Kontern ein, während vorne nicht viel zusammen ging. Ein Kopfball von Nicola Aracic, der knapp vorbei ging und ein Weitschuss von Kevin Kümmerle, den Gästekeeper Tobias Heiland über die Latte lenken konnte, waren die einzigen nennenswerten Möglichkeiten. Als Armin Rausch in der 35. Minute auf Seiten der Gäste die Gelb-Rote Karte sah, keimte wieder Hoffnung im Schwabmünchner Lager auf, aber trotz Unterzahl blieb Kottern die gefährlichere Mannschaft.

Schwabmünchen gab mehr Gas

Das änderte sich in Halbzeit zwei. Die Gastgeber gaben nun mehr Gas und auch Trainer Paolo Maiolo wurde deutlich lauter als in der ersten Hälfte, in der es ihm möglicherweise die Sprache verschlagen hatte. Michael Geldhauser und Tim Heckmeier hatten gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer, konnten sie aber nicht nutzen. Als dann in der 67. Minute Dusan Jevtic nach einem unnötigen Foul die Rote Karte sah, war auch die Überzahl dahin. Schwabmünchen bemühte sich zwar und kam am Ende auf ein Eckenverhältnis von 12:1 - aber genutzt hat es nichts..

TSV Schwabmünchen: Brunner, Aracic (ab 46. Rudolph), T. Uhde, Rados , Jevtic, Heckmeier, Kümmerle, Markovic-Mandic, M. Uhde, Aschner (ab 72. El Fayyad), Geldhauser (ab 56.Kavuk)

Tore: 0:1 Speiser (6.), 0:2 Speiser (28.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Rausch (Kottern(35.), Rot für Jevtic (Schwabmünchen

Schiedsrichter: Maximilian Riedel