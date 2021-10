Schwabmünchen nur Außenseiter gegen Hankofen

Das Überraschungsteam aus Hankofen ist am Sonntag in Schwabmünchen zu Gast. Was den souveränen Tabellenführer der Fußball-Bayernliga so stark macht.

Der TSV Schwabmünchen kämpft mit viel Einsatz darum, die Abstiegsränge zu verlassen und konnte in den letzten drei Spielen auch wichtige Zähler auf dem Punktekonto verbuchen. Doch zu Beginn der Rückrunde wartet schon einmal ein äußerst starker Gegner auf die Schwabmünchner. Zu Gast ist die SpVgg Hankofen-Hailing. Um 14 Uhr ist am Sonntag Anstoß in Schwabmünchen.

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist wahrscheinlich das Überraschungsteam dieser Saison, denn das Team steht an der Tabellenspitze und hat mit seinen 42 Punkten sechs Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Seit vier Spielen ist man ungeschlagen und schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Bereits im Hinspiel bekamen die Schwabmünchner das zu spüren, denn sie verloren mit 0:3 in Hankofen. In Hankofen war der TSV Schwabmünchen selten erfolgreich. Zu Hause schaut das schon anders aus, dort haben die Menkinger es durchaus schon in der Vergangenheit geschafft, Hankofen zu besiegen.

Schwabmünchen will Hankofen ärgern

Das würde das Team um Kapitän Tim Uhde gerne auch am Sonntag schaffen, doch sie gehen - zumindest tabellarisch - als Außenseiter in die Partie. "Hankofen spielt eine beeindruckende Saison und sie sind schon ein bisschen ein Überraschungsteam, weil sie, glaube ich, keiner so stark erwartet hat“, so der Schwabmünchner Thomas Rudolph, dessen Intermezzo als Interims-Coach vorüber ist, weil Guido Kandziora bis Weihnachten übernimmt. Dennoch wären die Punkte wirklich wichtig für die Schwarz-Weißen, denn mit den letzten drei Spielen haben es die Schwabmünchner geschafft, wenigstens ein paar Plätze in der Tabelle gutzumachen. In diesen drei Partien konnten sie zwei Siege und ein Remis verbuchen. Mit dem Unentschieden letzte Woche gegen Dachau sind die Schwabmünchner seit der Trennung von Paolo Maiolo zu Hause ungeschlagen. Bestenfalls soll sich das am Wochenende auch nicht ändern: "Wir haben in den vergangenen Spielen gute Leistungen gezeigt. Somit haben wir uns auch vorgenommen, Hankofen ein bisschen zu ärgern", erklärt Thomas Rudolph. Doch die Stärke ihres Gegners ist den Schwabmünchnern durchaus bewusst: "Ich denke, wir sind nicht ganz ohne Chance, auch wenn es sicherlich nicht leicht wird. Denn Hankofen steht hinten sehr kompakt und verteidigt gut. Außerdem haben sie ein gutes Umschaltspiel, was wir im Hinspiel zu spüren bekommen haben", so Rudolph weiter.

Obwohl die Mannschaft der Schwabmünchner in den letzten Spielen durchaus gute Leistungen gezeigt hat, gilt es noch ein paar Dinge zu verbessern und bestenfalls nochmal eine Schippe auf die bisherigen Leistungen draufzulegen: "Um etwas Zählbares zu holen, müssen wir vor dem Tor kaltschnäuziger sein und unsere Leistung noch einmal ein Stück steigern", sagt Thomas Rudolph. Das Ziel, welches sich die Menkinger für das Spiel setzen, ist aber ganz klar: "Ziel ist es, nicht mit leeren Händen vom Platz zu gehen", so Rudolph.

Verzichten müssen die Schwabmünchner dabei auf Offensivmann Rainer d'Almeida, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und bis auf weiteres ausfällt. Dafür ist aber der bisher verletzte Meriton Vrenezi zurück im Training.

