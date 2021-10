Fußball Bezirksliga

vor 52 Min.

Bärenstarker Aufsteiger prüft Türkgücü Königsbrunn

Plus Der FC Oberstdorf mischt als Neuling gleich in der Spitzengruppe mit. Dort wollen auch die Bezirksliga-Fußballer von Türkgücü Königsbrunn hin.

Von Hieronymus Schneider

Mit dem FC Oberstdorf kommt nicht nur das Team aus dem obersten Dorf Schwabens am Sonntag (15 Uhr) nach Königsbrunn, sondern auch eines, das in der Tabelle weit oben auf dem dritten Platz steht. Der Meister der Kreisliga Allgäu Süd ist ähnlich furios in die Bezirksliga gestartet wie einst der SV Türkgücü Königsbrunn bei seinem Aufstieg im Jahr 2018.

