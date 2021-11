Bobingen bleibt nach Derbysieg in der Spitzengruppe

Plus Nach einem harten Kampf siegte der TSV Bobingen mit 2:0 im Derby gegen Haunstetten. Damit bleibt das Team in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd.

Es war ein Geduldsspiel. Der robusten und aktiven Haunstetter Mannschaft war anzumerken, dass sie seit vier Spielen ungeschlagen war und Selbstvertrauen getankt hatte. Dagegen benötigte der TSV einige Minuten, um richtig ins Spiel zu kommen. Die Gäste waren immer wieder durch die umtriebigen Christian Bernhardt, Florent Kuci und Daniel Schnürle gefährlich, kamen aber zunächst nicht zu größeren Torchancen. Auf Bobinger Seite hatten die Routiniers Cemal Mutlu und Christopher Detke die gefährlichsten Aktionen. Mutlu wurde in letzter Sekunde geblockt, Detkes Schuss nach einer abgewehrten Ecke hielt Torhüter Maximilian Lenz stark (35.).