Bobingen findet nicht ins Spiel

Der TSV Bobingen verliert in Erkheim mit 1:2 und fällt damit auf den dritten Tabellenplatz zurück.

Ein Spiel auf Augenhöhe sahen die 230 Zuschauer zwischen dem TV Erkheim und dem TSV Bobingen. Am Ende gewannen die Gastgeber knapp, aber in Summe verdient mit 2:1.

Fabian Krogler erzielte bereits nach drei Minuten die Führung für die Hausherren. In der Bobinger Verteidigung waren mehrmals die Abstände zu groß. Top-Torjäger Krogler kam am Strafraum an den Ball und versenkte eiskalt zum 1:0 (3.) In der Folge kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und erzielten prompt den Ausgleich. Florian Gebert steckte auf Nicolas Prestel durch. Der Angreifer ließ seinen Gegenspieler stehen und netzte mit links zum 1:1 ein (27.). Als die Bobinger sich mit dem Unentschieden zur Pause angefreundet hatten, tankte sich Stefan Oswald von links durch und erzielte wieder von der Strafraumkante das 2:1 (44.).

Das Spiel änderte sich in der zweiten Halbzeit kaum. Beide Mannschaften neutralisierten sich häufig im Mittelfeld - auch, weil der Zustand des Rasens einfach keinen Spielfluss zuließ. "Wir haben auf dem holprigen Geläuf nicht zu unserem Spiel gefunden", erklärte Bobingens Trainer Michael Deschler: "Das will ich aber keinesfalls als Ausrede gelten lassen. Meine Mannschaft hat alles versucht, aber am Ende hat im Spiel nach vorne einfach das letzte Quäntchen gefehlt."

Chancen blieben Mangelware

Chancen blieben im Spiel Mangelware. Paul Simler köpfte nach einer Ecke von Maximilian Krist aus drei Metern knapp über das Tor (67.). In der Folge waren nicht die 22 Spieler Hauptakteure, sondern die Unparteiischen. Schiedsrichter Johannes Heider zeigte zunächst für die Bobinger und dann für die Erkheimer Auswechselbank Gelbe Karten. Weil das nicht zu genügen schien, verwies er nach minutenlangen Diskussionen auch noch Zuschauer vom Feld. In der Schlussphase unterbrach Heider das Spiel so mehrmals. Dabei lieferten sich die beiden Teams eine insgesamt faire Partie. Schließlich gab es doch noch zwei Aufreger auf dem Platz. Die Bobinger Hintermannschaft vertändelte am eigenen Strafraum den Ball, und Paul Simler stoppte Fabian Krogler vor dem leeren Tor in allerletzter Sekunde. Schiedsrichter Heider zeigte sofort auf den Punkt. Den Strafstoß von Geiger hielt Torhüter Laurin Sommer stark (85.). In den Schlussminuten warf Bobingen noch mal alles nach vorne. Mehr als eine Kopfballchance durch den aufgerückten Torhüter Sommer kam allerdings nicht mehr zu- stande. (SZ)