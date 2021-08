Bobingen geht mit Rückenwind ins Spitzenspiel

Plus Der TSV Bobingen gewinnt auch das zweite Saisonspiel gegen Babenhausen deutlich. Am Sonntag geht’s zum punktgleichen VfL Kaufering.

Mit einem deutlichen 6:0-Heimerfolg gegen Babenhausen hat der TSV Bobingen seine gute Form bestätigt und auch das zweite Spiel der Bezirksliga Süd gewonnen. Abwehrrecke Luis Müller war zufrieden: "Wir haben an das erste Saisonspiel nahtlos angeknüpft und wieder mit einer überragenden Mannschaftsleistung drei Punkte geholt."