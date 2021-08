Bobingen will positiven Trend fortsetzen

TSV Bobingen eröffnet die Saison in Haunstetten und will natürlich gleich den ersten Sieg feiern. Wie die Hochsträßer erfolgreich sein wollen.

„Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen“, gibt Adrian Schlotterer, Torhüter des TSV Bobingen vor. Damit spricht er die beiden Siege an, die der TSV zuletzt im Pokal eingefahren hat. Der Bezirksligist und Titelverteidiger steht damit schon wieder im Halbfinale des Kreispokals.

Doch an diesem Punkt enden die positiven Nachrichten für die Hochsträßer. Denn in beiden Spielen überzeugte Bobingen als Favorit allenfalls teilweise. In drei weiteren Testspielen gelang kein Sieg. Die Vorbereitung war durchwachsen, wie auch Trainer Marco Di Santo, erklärt: „Die letzten Wochen verliefen ein wenig mit Licht und Schatten. Wir spielen noch nicht konstant unseren Fußball.“

Viele fehlen beim TSV Bobingen

Zu Beginn seiner sechsten Saison in Folge als Trainer des TSV steckt Di Santo derzeit in einer herausfordernden Situation. „Die personelle Lage ist aktuell nicht rosig und das wird sich für die ersten Saisonspiele auch nicht ändern“, erklärt Di Santo und zeigt sich trotzdem entschlossen und kämpferisch: „Wir werden nicht jammern. Trotz allem haben wir einen klaren Plan und fahren nach Haunstetten, um das erste Spiel zu gewinnen.“

Zu den Urlaubern kommen aktuell auch noch Verletzungssorgen. So fällt Neuzugang Nicolai Petereit (Muskelfaserriss) ebenso aus wie Adrian Schlosser (Schulterverletzung), Max Müller (muskuläre Probleme) und Christopher Detke (Nasenbeinbruch). Adrian Schlotterer, der Bobinger Antreiber im Tor, schwört sein Team auf das Derby ein: „Egal wer bei uns oder beim Gegner aufläuft, wir werden als Team Vollgas geben und wieder gemeinsam gegen den Ball arbeiten. Die große Aufgabe ist es, diesen unbedingten Siegeswillen in jedem Spiel auf den Platz zu bringen. Das wollen wir von Beginn an im Derby zeigen.“ (SZ)