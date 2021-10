Das Topduell steigt für den TSV Bobingen in Erkheim

Der TSV Bobingen fährt als Tabellenzweiter zum Dritten Erkheim. Zuvor hatte man noch einen souveränen Sieg im Pokal eingefahren.

"Wir wollen wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen", erklärt Mittelfeldmann Berkay Akgün vom TSV Bobingen. "Dann können wir auch in Erkheim gewinnen." Der 22-Jährige gehörte in den vergangenen Wochen zu den Leistungsträgern und erzielte jeweils sehenswerte Treffer. So auch im Halbfinale des Kreispokals, das der TSV Bobingen souverän beim SC Kissing gewann. Mit dem 6:0-Erfolg war auch der Bobinger Trainer Michael Deschler zufrieden: "Wir freuen uns, dass wir erneut ins Finale eingezogen sind", erklärte er. "Es war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg." Die Art und Weise, mit der sein Team die Aufgabe anging, imponierte auch dem erfahrenen Deschler. "Trotz der Umstellung auf den Kunstrasen hat die Mannschaft über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung gezeigt und das umgesetzt, was wir uns gemeinsam vor dem Spiel vorgenommen haben."

Bobingens Gegner Erkheim gilt als Dauerfavorit

In der Bezirksliga haben sich die Bobinger unterdessen stetig in der Tabelle nach vorne gearbeitet. Mit 25 Punkten liegt der TSV derzeit auf Rang zwei. Am Sonntag wartet mit dem TV Erkheim aber ein ganz dicker Brocken. Immerhin haben die Erkheimer jede der drei abgelaufenen Spielzeiten auf dem zweiten Rang beendet und sich so als Dauer-favorit einen guten Ruf erarbeitet. Besonders Torjäger Fabian Krogler (elf Einsätze, elf Tore) ist dabei in der ganzen Liga gefürchtet. "Wir wissen, was uns da erwartet", ist sich Deschler bewusst. "Aber wir wollen die Euphorie aus dem Pokal mitnehmen und an die gute Leistung anknüpfen." In der Tabelle könnte sich der TSV mit einem Sieg auf Rang zwei festsetzen. Berkay Akgün sieht die Situation jedoch gelassen: "In dieser Liga kann ohnehin jeder jeden schlagen. Die Tabelle ist für uns daher zweitrangig. Wir wollen einfach wieder ein gutes Spiel machen."