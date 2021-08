Fußball Bezirksliga

vor 18 Min.

Türkgücü Königsbrunn auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

Plus Nach sieglosen Vorbereitungsspielen soll für Türkgücü Königsbrunn im ersten Punktspiel gegen den Neuling TSV Mindelheim ein Sieg her.

Von Hieronymus Schneider

Die Vorbereitung des neuen Trainers Damir Mackovic auf die Bezirksliga war für die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn mit 26 Trainingseinheiten sehr intensiv. Oft wurde dreimal in der Woche trainiert und dann noch zwei Spiele an den Wochenenden gegen namhafte Gegner ausgetragen. Da waren dann die Beine des neu formierten Teams schwer und so konnte kein einziges Testspiel gewonnen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen