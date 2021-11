Türkgücü Königsbrunn setzt Siegesserie fort

Plus Mit dem 3:0-Auswärtssieg beim TSV Mindelheim setzten die Bezirksliga-Fußballer von Türkgücü Königsbrunn ihre Siegesserie fort.

Das klare Ergebnis von 3:0 täuscht darüber hinweg, dass der Gegner TSV Mindelheim lange Zeit ebenbürtig war. Aber den vierten Auswärtssieg dieser Saison erarbeitete sich der SV Türkgücü Königsbrunn durch die bessere Verwertung der Torchancen in der zweiten Halbzeit. Das von Spielertrainer René Hauck dirigierte Team ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen und hat davon fünf gewonnen. Damit ist es seinem Ziel, bis zur Winterpause den zweiten Platz in der Bezirksliga zu erreichen, wieder ein gutes Stück näher gekommen.