Der VfB Mickhausen wird zum Pokalschreck

Der einzige B-Klassen-Verein wirft im Toto-Pokal erneut einen höherklassigen Gegner aus dem Rennen.

Die deftigste Überraschung in der zweiten Runde des Toto-Kreispokals der Fußballer lieferte der einzige B-Klassen-Verein VfB Mickhausen. Nachdem sie im Staudenderby der ersten Runde den Kreisklassisten SpVgg Langenneufnach ausschalteten, eliminierten die Mickhauser nun auch den eine Klasse höher spielenden Türk SV aus Bobingen. Allerdings brauchten sie diesmal das Elfmeterschießen dazu.

Die scheinbar sichere Halbzeitführung durch zwei Treffer von Florian Wiest konnten die Gäste ausgleichen. Im Elfmeterkrimi bewiesen die Staudenkicker starke Nerven und verwandelten alle Schüsse vom Punkt. Der Türk SV hielt zwar mit vier Treffern stark dagegen, aber ein Fehlschuss bedeutete das Pokal-Aus.

VfB Mickhausen – Türk SV Bobingen 7:6 nach Elfmeterschießen. Tore: 1:0 Florian Wiest (18.), 2:0 Florian Wiest (45.), 2:1 Ibrahim Tonar (54.), 2:2 Metin Özdedeoglu (65.) – Gelb-Rot: Benjamin Wiest ( Mickhausen/81.) – Elfmeter für Mickhausen: Florian Wiest, Leon Liebherr, Matthias Müller, Swen Bertele, Bastian Demmel; Elfmeter für Türk SV Bobingen: Erdinc Kaygisiz, Anil Uzun, Burak Kavak, Murat Calli. Zuschauer: 80

Dem TSV Klosterlechfeld gelang der zweite Pokalcoup gegen einen Kreisklassisten nicht mehr. Nachdem der A-Klassen-Vertreter in der ersten Runde den Nachbarn SV Untermeitingen in der Schlussphase mit 1:0 besiegen konnte, geriet er nun im zweiten Lechfeldderby gegen den FC Kleinaitingen schon in der ersten Halbzeit mit 0:3 deutlich in Rückstand. Ein von Elva Sylla kurz nach Wiederanpfiff verwandelter Elfmeter ließ zwar kurze Hoffnung aufkommen, die jedoch vom Kleinaitinger Marcel Heider mit zwei Treffern in der Schlussphase zerstört wurde. Da nutzte auch der Zwischentreffer von Santi La Spina nichts mehr.

TSV Klosterlechfeld – FC Kleinaitingen 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Walter Seckler (3.), 0:2 Walter Seckler (30./Elfmeter), 0:3 Manuel Müller (40.), 1:3 Elva Sylla (53./Elfmeter), 1:4 Marcel Heider (85.), 2:4 Santi La Spina (86.), 2:5 Marcel Heider (88.). Zuschauer: 60.

Im stets brisanten Nachbarderby Hiltenfingen gegen Langerringen, deren Spieler überwiegend aus derselben Jugendfördergemeinschaft kommen, setzte sich der Kreisligist erwartungsgemäß gegen den Kreisklassen-Verein durch. Die Höhe des Sieges fiel aber deutlicher als erwartet aus. Langerringen dominierte die Partie von Anfang an. Simon Sedlmeir traf nach einem zunächst abgewehrten Freistoß von David Breuer im Nachschuss zur Führung, die Bastian Renner nach einem mustergültigen Konter vor der Halbzeit auf 0:2 ausbaute. Hiltenfingen kam nur zu einer Torchance, als Matthias Stolz frei zum Schuss kam, aber weit danebenzielte. Im zweiten Abschnitt dominierten die Langerringer noch stärker, da half den Platzherren weder ihr neuer Spielertrainer David Bulik noch die Einwechslung des ehemaligen Regionalligaspielers Manuel Müller etwas. Der 36-jährige Müller wurde nach längerer Spielpause vom ASV Hiltenfingen wieder aktiviert.

ASV Hiltenfingen – SpVgg Langerringen 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Simon Sedlmeir (15.), 0:2 Bastian Renner (40.), 0:3 Yannick Keiß (56.), 0:4 Bastian Renner (65.), 0:5 Michael Keppeler (72.), 0:6 Ömer Öztürk (78.). Zuschauer: 100

Der FC Königsbrunn setzte sich auch im zweiten Auswärtsspiel gegen einen Gegner aus der Kreisklasse durch. Diesmal ging es auf die Alm in Leitershofen gegen den stets heimstarken TSV aus der Kreisklasse Nordwest. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lukas Richter die Königsbrunner per Elfmeter in Führung, doch die Platzherren konnten den Ausgleich erzielen. Sandro Boric läutete die Schlussviertelstunde mit der erneuten Führung ein, und Mario Krnezic machte in der Nachspielzeit den Sack zu.

TSV Leitershofen – FC Königsbrunn 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Lukas Richter (56./Elfmeter), 1:1 Simon Stiegelmair (70.), 1:2 Sandro Boric (76.), 1:3 Mario Krnezic (90.+3). Zuschauer: 100

Der FSV Großaitingen bewies erneut, dass er nur sehr unglücklich in die A-Klasse abgestiegen ist. Nach dem Sieg im Derby gegen Wehringen nahm es das Team des neuen Trainers Thomas Bock auch mit dem Kreisligisten FC Haunstetten auf. Die Gäste führten zwar schon nach einer halben Stunde bis kurz vor Schluss, doch dann wendete Felix Gossner mit dem Ausgleich noch einmal das Unheil ab. Im Elfmeterschießen hatte der FSV mit drei Fehlschüssen gegen die treffsicheren Haunstetter aber dann doch das Nachsehen.

FSV Großaitingen – FC Haunstetten 3:5 nach Elfmeterschießen. Tore: 0:1 Milos Zhivachki (32.), 1:1 Felix Gossner (88.). Elfmetertore für Großaitingen: Michael Lehner, Manuel Hampp. Elfmetertore für Haunstetten: Dominik Woltmann, Marc Scherl, Dorian Blumreiter, Sencer Göz. Zuschauer: 100.

Die dritte Runde des Toto-Kreispokals wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr ausgetragen. Dann greifen auch erstmals die Bezirksligavereine ein, und es kommt zu folgenden interessanten Begegnungen im Landkreissüden: SpVgg Langerringen – SV Türkgücü Königsbrunn (15 Uhr), FC Königsbrunn – TSV Bobingen (15.30 Uhr), FC Kleinaitingen – FC Haunstetten (15 Uhr), VfB Mickhausen – SSV Margertshausen (15 Uhr).