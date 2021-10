Auf dem Platz gibt er den Ton an, in der Freizeit genießt er die Ruhe

Plus Fabian Doldi vom TSV Walkertshofen ist in der Freizeit gerne auf der Jagd oder kümmert sich um seine Bienenvölker. Auf dem Fußballplatz hat er vom Torwart bis zum Stürmer schon alles gespielt.

Anders als bei seinen übrigen Hobbies kann Fabian Doldi vom TSV Walkertshofen auf dem Fußballplatz durchaus unangenehm werden. Mit seinen 31 Jahren gehört er im jungen Staudenteam schon eher zu den älteren und erfahrenen Spielern. Der wendige Mittelfeldstratege mit der auffallenden Nummer 69 gibt im Team nicht nur den Takt an, sondern ist auch meist der erste Abräumer vor der Abwehr. Seine Rückennummer hat auch einen kuriosen Hintergrund: „Da ich öfters gefoult werde und deshalb nicht immer auf dem Platz stehe, wollte ich eine Nummer, die man immer lesen kann“, lacht Doldi. Nach einem holprigen Saisonstart und zwei Siegen gegen Ustersbach und Langenneufnach möchten er und sein Team nun so schnell wie möglich aus der Abstiegsgefahrenzone entfliehen. Und damit nicht genug vom Fußball: Sein Fußballwissen gibt Doldi bereits seit zehn Jahren auch im Nachwuchsbereich seines Vereins als Trainer weiter.