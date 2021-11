Fußball Elferkette

vor 4 Min.

Das Nordlicht vom Schlusslicht

Plus Stürmer Christopher Klix von der SG DJK Göggingen kam von der Kreisliga B Bremen ins Augsburger Ländle – allerdings tut sich sein Verein in der Kreisklasse heuer sehr schwer.

Von Marcus Angele

Vor der Saison wechselte die SG DJK Göggingen von der Kreisklasse Mitte in die Kreisklasse Süd. Aber mit nur vier Punkten steht das Team des ehemaligen Kleinaitinger Trainers Michael Imburiga äußerst traurig am Tabellenende. Gefährlichster Angreifer mit vier Treffern ist dabei Christopher Klix, der zu Saisonbeginn vom Bremer Kreisligist Buntentor II zur DJK wechselte. Im Norden spielte Klix auch höherklassig bis in die Landesliga – am liebsten als Stürmer. Mit Freundin und Kater zog er im Sommer berufsbedingt an den Lech und genießt hier vor allem die bayerische Landschaft beim Wandern. Neben Fußball hat es Christopher Klix auch Basketball und Fallschirmspringen angetan. Nun erzählt er noch etwas mehr von sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .